Katar'da cüzdanı çalınan kadın muhabir, polisin sunduğu 2 seçeneği duyunca kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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Katar'da cüzdanı çalınan kadın muhabir, polisin sunduğu 2 seçeneği duyunca kulaklarına inanamadı

22.11.2022 10:15
Katar'da cüzdanı çalınan kadın muhabir, polisin sunduğu 2 seçeneği duyunca kulaklarına inanamadı

2022 Dünya Kupası için Katar'da bulunan Arjantinli muhabir Dominique Metzger, yayın sırasında cüzdanını çaldırmıştı. Polis, kadın muhabire hırsızı yakalayacaklarını söyleyip, "Bulunduğunda adalet sisteminin onlara ne yapmasını istiyorsunuz?" diye sordu. Bu soruyu anlamadığını belirten ve çok şaşıran Metzger'e memurlar, "Onu 5 yıl hapis cezasına çarptırmamızı ya da sınır dışı etmemizi ister misiniz?" diyerek kararı kendisinin verebileceğini aktardı.

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası, maçlardan çok saha dışında yaşanan olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak cüzdanını çaldıran bir kadın muhabirin, polis ile diyaloğu büyük ses getirdi.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADI

Açılış maçı için Katar'da bulunan Arjantinli muhabir Dominique Metzger, cüzdanını çaldırmıştı. Çantasında cüzdanının olmadığını fark edince hemen polise giden Metzger, memurların soruları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

POLİSİN NE DEMEK İSTEDİĞİNİ ANLAMADI

Polisin, "Bulunduğunda adalet sisteminin onlara ne yapmasını istiyorsunuz?" sorusu karşısında afallayan Metzger, polis memurlarına ne demek istediklerini anlamadığını söyledi. Polis memurları ise kadın memura, "Onu 5 yıl hapis cezasına çarptırmamızı ya da sınır dışı etmemizi ister misiniz?" diye sorarak kararı kendisinin verebileceğini ifade etti.

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SON DAKİKA: Katar'da cüzdanı çalınan kadın muhabir, polisin sunduğu 2 seçeneği duyunca kulaklarına inanamadı - Son Dakika
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