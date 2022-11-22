Katar'da düzenlenen Dünya Kupası, maçlardan çok saha dışında yaşanan olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak cüzdanını çaldıran bir kadın muhabirin, polis ile diyaloğu büyük ses getirdi.
Açılış maçı için Katar'da bulunan Arjantinli muhabir Dominique Metzger, cüzdanını çaldırmıştı. Çantasında cüzdanının olmadığını fark edince hemen polise giden Metzger, memurların soruları karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.
Polisin, "Bulunduğunda adalet sisteminin onlara ne yapmasını istiyorsunuz?" sorusu karşısında afallayan Metzger, polis memurlarına ne demek istediklerini anlamadığını söyledi. Polis memurları ise kadın memura, "Onu 5 yıl hapis cezasına çarptırmamızı ya da sınır dışı etmemizi ister misiniz?" diye sorarak kararı kendisinin verebileceğini ifade etti.
Son Dakika › Spor › Katar'da cüzdanı çalınan kadın muhabir, polisin sunduğu 2 seçeneği duyunca kulaklarına inanamadı - Son Dakika