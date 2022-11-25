Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği 2022 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Neymar sakatlanarak maça devam edememişti. Yıldız futbolcunun son durumuna ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Brezilya'nın turnuvada en önemli kozlarından biri olan Neymar, Sırbistan maçının 79. dakikasında sakatlanarak yerini Anthony'e bırakmıştı. 30 yaşındaki futbolcunun, Dünya Kupası'nı kapatabileceği bile konuşuluyordu.
Brezilya Teknik Direktörü Tite, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, "Endişelenmeyin, Neymar Dünya Kupası'nda oynayacak. Oynamaya devam edecek, bundan emin olabilirsiniz." demişti.
Diario Sport'un haberine göre Brezilya, Neymar ile ilgili bir karara varmak üzere. Turnuvanın en büyük favorilerinden olan Brezilya, Sırbistan karşısında sakatlanan Neymar'ı Dünya Kupası'nda son 16 turuna kadar oynatmayı düşünmüyor.
Son Dakika › Spor › Dünya Kupası'ndaki ilk maçın sakatlanan Brezilyalı yıldız Neymar, son 16 turuna dek takımdan ayrı kalacak - Son Dakika