Dünya Kupası karşılaşmasını unutturan olay! Neymar'a benzeyen taraftar izdiham yarattı

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2022 Dünya Kupası'na damga vuran olay, Brezilya- İsviçre maçında gerçekleşti. Taraftarların gerçek Neymar sandığı kişinin sahte olduğu anlaşılınca o anlar sosyal medyada viral oldu.

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Neymar, İsviçre maçında forma giyemedi. Karşılaşmanın oynandığı dakikalarda ise ilginç bir olay meydana geldi. Brezilya tribünlerindeki binlerce taraftar Neymar zannettikleri bir kişiyle fotoğraf çektirmek ve yan yana olmak için izdihama yol açtı.

KAÇARAK KURTULDU

Başlarda duruma şikayet etmeyen "Sahte Neymar" yaşanan izdihamın ardından güvenlik güçlerinin yardımıyla stadyumdan ayrılarak canını zor kurtardı.

işte "sahte Neymar'ın" o anları: