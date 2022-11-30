Dünya Kupası karşılaşmasını unutturan olay! Neymar'a benzeyen taraftar izdiham yarattı - Son Dakika
Üye Girişi

Dünya Kupası karşılaşmasını unutturan olay! Neymar'a benzeyen taraftar izdiham yarattı

30.11.2022 11:32

2022 Dünya Kupası'nda sakatlanarak taraftarlarını korkutan Brezilyalı yıldız Neymar, son oynanan Brezilya-İsviçre karşılaşmasında sahaya çıkmadı. Fakat tribünde Neymar'a benzeyen bir taraftar maçın adeta önüne geçti. İzdihama neden olan Neymar'ın benzeri, diğer taraftarların yoğun ilgisi arasında canını zor kurtardı.

2022 Dünya Kupası'na damga vuran olay, Brezilya- İsviçre maçında gerçekleşti. Taraftarların gerçek Neymar sandığı kişinin sahte olduğu anlaşılınca o anlar sosyal medyada viral oldu.

İZDİHAMA NEDEN OLDU

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Neymar, İsviçre maçında forma giyemedi. Karşılaşmanın oynandığı dakikalarda ise ilginç bir olay meydana geldi. Brezilya tribünlerindeki binlerce taraftar Neymar zannettikleri bir kişiyle fotoğraf çektirmek ve yan yana olmak için izdihama yol açtı.

KAÇARAK KURTULDU

Başlarda duruma şikayet etmeyen "Sahte Neymar" yaşanan izdihamın ardından güvenlik güçlerinin yardımıyla stadyumdan ayrılarak canını zor kurtardı.

işte "sahte Neymar'ın" o anları:

Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Neymar'a benzeyen taraftar izdihama yol açtı, canını zor kurtardı
Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Neymar'a benzeyen taraftar izdihama yol açtı, canını zor kurtardı
Dünya Kupası'nda akılalmaz olay! Neymar'a benzeyen taraftar izdihama yol açtı, canını zor kurtardı
YORUMLAR
500

Brezilya Milli Takımı, Brezilya, Neymar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası karşılaşmasını unutturan olay! Neymar'a benzeyen taraftar izdiham yarattı - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 6'lı Masa'nın taslağındaki maddeye tepki: Cumhurbaşkanı niye var?
12:19 Hamile olduğunu iddia edilmişti! Ünlü model Hailey Baldwin karnını paylaşıp hastalığını açıkladı
12:03 Kanseri tekrarlayan Erkan Özerman'ın sözleri yürek parçaladı: Hayatımın sonunu yaşıyorum
11:58 Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı taraftarları şaşkına çevirdi! Rekor paraya imza atacak
11:47 Türkiye Prestij Ödülleri'nde Haberler.com'a anlamlı ödül
11:39 İşaret fişeğiyle Göztepeli taraftarı feci yaralayan şüphelinin ilk ifadesi gün yüzüne çıktı: Rastgele attım, pişmanım
11:38 Şeyma Subaşı'nın son paylaşımı görenlerin kafasını karıştırdı! Acun'dan velayeti alacak iddiaları güçleniyor
11:28 Antalya'da internet kafede tanışıp evinde ağırladığı kadın kabusu yaşattı! 250 bin lira zarara uğratıp kayıplara karıştı
10:57 Ankara'da korkunç kaza: Cayır cayır yanan otomobil içindeki gençler feci şekilde can verdi
10:31 Güne yatay seyirle başlayan dolar, 18,64 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2022 13:24:29. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kupası karşılaşmasını unutturan olay! Neymar'a benzeyen taraftar izdiham yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement