Fas'ın Hakim Ziyech'ten gönülleri fetheden hareket! Dünya Kupası'ndan kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi

Fas'ın Hakim Ziyech'ten gönülleri fetheden hareket! Dünya Kupası'ndan kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı

23.12.2022 13:44

2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı ederek turnuvayı dördüncü olarak tamamlayan Fas'ın en önemli yıldızlarından Hakim Ziyech, kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı. Milli Takımından bu zamana kadar ücret almayan ve kazandığı paraları da ülkesi için harcayan yıldız futbolcunun bu hareketi büyük alkış topladı.

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı elde ederek turnuvayı dördüncü tamamlayan Fas'ın en önemli yıldızlarından Hakim Ziyech, yardımlarına devam ediyor. Ziyech, Dünya Kupası'ndan kazanmış olduğu 278 bin doları ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı.

2019 YILINDA DA 185 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Başarılı futbolcu Milli Takım 'dan aldığı primleri hep bu şekilde kullanıyor. Ziyech, son olarak 2019'da yılında ülkesindeki kanser hastaları için 185 bin Dolar bağış yapmış ve gönülleri bir fethetmişti.

YORUMLAR
500
Belçika'da cezaevinden kaçan kişi Gine'de yakalandı Belçika'da cezaevinden kaçan kişi Gine'de yakalandı Gaz deposundaki şiddetli patlama: alevler gökyüzünü sardı Gaz deposundaki şiddetli patlama: alevler gökyüzünü sardı

Hakim Ziyech, Fas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fas'ın Hakim Ziyech'ten gönülleri fetheden hareket! Dünya Kupası'ndan kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı - Son Dakika


Son Dakika
14:04 Dünya Kupası'nda kadro dışı kalan ve Kamerun kampını terk eden kaleci Onana, 26 yaşında milli takımı bıraktı
13:43 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD'yi ziyaret eden Ukrayna lideri Zelenski'ye küfür etti
13:39 İmamoğlu'ndan AK Parti'nin kalesinde iktidarı kızdıracak sözler: Planımız 2023'te iktidar olup bu kötülükten kurtulmak, 10 milyonlarca fark yiyecekler
13:37 MHP'li il başkanının Bahçeli'ye hediye ettiği fotoğraftaki Hitler detayı sosyal medyada dalga konusu oldu
12:29 Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul için yeni konut projesini duyurdu! Evler, Arnavutköy'de 1 milyon metrekarelik alana inşa edilecek
12:17 Türk lirasını klozete atması sebebiyle 7 yıl 6 aya kadar hapsi istenen fenomen Mika Can Raun, yargı önüne çıktı
12:11 TSK'yı kimyasal silah kullanmakla suçlayan ve 7.5 yıl hapsi istenen TTB Başkanı Fincancı'dan savunma: Görüşüm kriminalize edilmeye çalışılmaktadır
12:14 Fas'ın Hakim Ziyech'ten gönülleri fetheden hareket! Dünya Kupası'ndan kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı
11:30 Sivas'ta önceki gün kaybolan 75 yaşındaki Alzheimer hastası kadının cansız bedeni arazide bulundu
16:11 Ankara'da tanımadığı kişilerin saldırısına uğrayıp ağır yaralanan müzisyen Mehmet Dudarık, taburcu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2022 14:52:56. #1.13#
SON DAKİKA: Fas'ın Hakim Ziyech'ten gönülleri fetheden hareket! Dünya Kupası'ndan kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement