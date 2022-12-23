Fas'ın Hakim Ziyech'ten gönülleri fetheden hareket! Dünya Kupası'ndan kazandığı 278 bin dolar primi ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda tarihi bir başarı elde ederek turnuvayı dördüncü tamamlayan Fas'ın en önemli yıldızlarından Hakim Ziyech, yardımlarına devam ediyor. Ziyech, Dünya Kupası'ndan kazanmış olduğu 278 bin doları ülkesindeki yoksul insanlara dağıttı.
Başarılı futbolcu Milli Takım 'dan aldığı primleri hep bu şekilde kullanıyor. Ziyech, son olarak 2019'da yılında ülkesindeki kanser hastaları için 185 bin Dolar bağış yapmış ve gönülleri bir fethetmişti.
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