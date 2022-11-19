Bir devrin yıldızı Eden Hazard'a vatandaşlarından tepki

Dünya Kupası öncesinde Hazırlık karşılaşmasında Mısır ile Belçika karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmada Mısır Belçika'yı 2-1 mağlup etti.Belçika'da Eden Hazard'ın göbekli fotoğrafıgündem oldu. Kaybedilen maçın ardından yapılan paylaşımda Real Madrid'din yıldız oyuncusu Eden Hazard'ın kilolu hali Belçikalı futbolseverler tarafından sert bir şekilde eleştirildi.

RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Maça ilk 11'de başlayan Hazard kendisinden beklenen performansı sergileyemezken, Belçika Milli Takımı'nın resmi Twitter hesabı, ilk yarı sonucunu Eden Hazard'ın kilolu gözüken fotoğrafıyla paylaştı.

"EDEN HAZARD'I TAKIMDAN ÇIKARIN"

Paylaşımda kilolu gözükmesi nedeniyle Hazard'a öfke kusan Belçikalı taraftarlar, Real Madrid'in yıldız oyuncusu için, "Profesyonel bir oyuncu nasıl böyle olabilir?" ve "Eden Hazard'ı takımdan çıkardın" şeklinde tepki gösterdi.

ESKİ FORMUNDAN ÇOK UZAK

Eden Hazard geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Dünya Kupası sonrası Real Madrid'den ayrılacağının sinyallerini vermişti. Bu sezon İspanyol deviyle 6 maça çıkan Hazard 1 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.