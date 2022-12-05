Dünya Kupası'ndan duygulandıran fotoğraf! Gözyaşlarına boğulan oğlunu zor teselli etti - Son Dakika
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Dünya Kupası'ndan duygulandıran fotoğraf! Gözyaşlarına boğulan oğlunu zor teselli etti

05.12.2022 11:35

2022 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'ya 3-1 mağlup olarak elenen Polonya'da karşılaşmadan sonra kaleci Szczesny, soyunma odası koridorunda gözyaşlarına boğulan oğlu Liam'ı teselli etti. O anlar sosyal medyada futbolseverleri duygulandırdı.

Fransa ile Polonya, 2022 Dünya Kupası son 16 turunda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Fransa rahat kazanarak çeyrek finale yükselirken, Polonya cephesinde ise duygusal anlar yaşandı.

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Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Giroud, 74 ve 90+1. dakikada Mbappe kaydetti. Mücadeleyi 3-1 kazanan Fransa çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi olurken, Polonya cephesinde ise kaleci Szczesny ve oğlunun kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.

OĞLUNU TESELLİ ETTİ

Polonya kalecisi Wojciech Szczesny, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan oğlu Liam'ı soyunma odası koridorlarında teselli etmeye çalıştı. Gözyaşlarına hakim olamayan çocuğuna sarılan deneyimli eldivenin o anları sosyal medyada da izleyenleri duygulandırdı.

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Mbappe, Dünya Kupası'na damga vuruyor Mbappe, Dünya Kupası'na damga vuruyor Fransa, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fransa, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Polonya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünya Kupası'ndan duygulandıran fotoğraf! Gözyaşlarına boğulan oğlunu zor teselli etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünya Kupası'ndan duygulandıran fotoğraf! Gözyaşlarına boğulan oğlunu zor teselli etti - Son Dakika
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