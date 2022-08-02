Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı - Son Dakika
Üye Girişi

Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı

02.08.2022 01:15
Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı

2022 FIVB Challenger Kupası finalinde Hırvatistan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş ve Yardımcı Antrenörü Przemyslaw Kawka önderliğinde finalde Belçika'yı 3-1'lik skorla geçerek şampiyon oldu.

2022 FIVB Challenger Kupası finalinde Hırvatistan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş ve Yardımcı Antrenörü Przemyslaw Kawka önderliğinde finalde Belçika'yı 3-1'lik skorla geçerek şampiyon oldu.

Hırvatistan ev sahipliğinde düzenlenen 2022 FIVB Challenger Kupası'nda Eczacıbaşı Voleybol Takımı'nın başantrenörlük görevini sürdüren ve 21 Ocak 2022 tarihinde Hırvatistan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı devralan Ferhat Akbaş, takımın başına geçtikten yedi ay sonra şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu şampiyonluk sayesinde Hırvatistan tarihinde ilk kez FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılım hakkı kazandı.

Aynı zamanda Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün yeni transferi Hırvat pasör çaprazı Samanta Fabris, FIVB Challenger Kupası'nda toplam 75 sayı üretti. Final maçında Belçika'yla karşılaşan Hırvatistan'da Samanta Fabrisi 31 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Gösterdiği performansla Eczacıbaşı taraftarlarını heyecanlandıran Samanta Fabris, FIVB Challenger Kupası'nın MVP'si seçildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti Hatayspor Erkek Voleybol Takımı, pasör çaprazı Radzivon Miskevich'i transfer etti UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
Kaynak: İHA

Ferhat Akbaş, Hırvatistan, voleybol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
00:27 ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir
00:24 Brezilya Kadın Futbol Takımı, şampiyon olup soyunma odasında kalça dansı yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
00:17 Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
00:08 Petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 01:15:57. #1.13#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Başantrenörü Ferhat Akbaş'tan tarihi başarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement