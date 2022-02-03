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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

03.02.2022 18:47
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling, serbest stil kayak ve buz hokeyi müsabakalarıyla devam etti.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları, curling, serbest stil kayak ve buz hokeyi müsabakalarıyla devam etti.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların yarınki açılış töreni öncesi gerçekleştirilen müsabakalarda, üç branşta elemeler yapıldı.

Ulusal Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen curling karışık çiftler eleme grubunda ikinci, üçüncü ve dördüncü maçlar yapıldı.

İkinci karşılaşmalarda Çin, Avustralya'yı 6-5, İsveç, Çekya'yı 7-4, İtalya, ABD'yi 8-4, Büyük Britanya, Kanada'yı 6-4, üçüncü maçlarda İtalya, İsviçre'yi 8-7, Norveç ise ABD'yi 11-6 yendi.

Dördüncü müsabakalarda Çekya, Avustralya'yı 8-2, İsveç, Çin'i 7-6, İsviçre, Büyük Britanya'yı 8-7, Kanada ise Norveç'i 7-6 mağlup etti.

Genting Kar Parkı A & M Stadı'ndaki serbest stil kayak 1. eleme turu karşılaşmalarında, kadınlarda Avustralyalı Jakara Anthony, erkeklerde Kanadalı Mikael Kingsbury birinci oldu.

Buz hokeyinde kadınlar ön eleme maçları, Wukesong Spor Merkezi ve Pekin Ulusal Kapalı Stadı'nda yapıldı. Çekya, Çin'i 3-1, Kanada, İsviçre'yi 12-1, Japonya, İsveç'i 3-1, ABD, Finlandiya'yı 5-2 yenerek tur atladı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, İsveç, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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