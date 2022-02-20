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2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika

2022 Pekin Kış Olimpiyatları

20.02.2022 12:00
2022 Pekin Kış Olimpiyatları

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 16 altın madalyayla rekor kıran Norveç, en başarılı ülke oldu.

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 16 altın madalyayla rekor kıran Norveç, en başarılı ülke oldu.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen oyunların 16. ve son gününde, Alp disiplini, bobsled, kayaklı koşu, körling ve buz hokeyinde madalya mücadeleleri yaşandı.

Alp disiplini karışık paralel takımlar finalinde Stefan Brennsteiner, Michael Matt, Johannes Strolz, Katharina Huber, Katharina Liensberger ve Katharina Truppe'nin yer aldığı Avusturya altın, Almanya gümüş, Norveç bronz madalya kazandı.

Bobsled erkekler dörtlü finalinde Alman Francesco Friedrich, 3.54.30'luk derecesiyle altın, aynı ülkeden Johannes Lochner gümüş, Kanadalı Justin Kripps bronz madalyaya ulaştı.

Kayaklı koşu kadınlar 30 kilometre serbest stilde Therese Johaug, 1.24.54.0'lık süresiyle oyunlardaki üçüncü altın madalyasına imza attı. ABD'li Jessie Diggins ikinci, Finlandiya Kerttu Niskanen üçüncü sırada finali tamamladı.

Körling kadınlar altın madalya mücadelesinde birincilik, Japonya'yı 10-3 yenen Büyük Biritanya'nın oldu. Rakibinin gümüş madalyada kaldığı bu kategoride İsveç, dünkü maç sonunda üçüncülük elde etmişti.

Buz hokeyi erkekler final maçında Finlandiya, Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 2-1 mağlup ederek altın madalyaya uzandı. Rakibi ise gümüş madalyada kaldı.

Norveç, madalya sıralamasını rekorla zirvede tamamladı

2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nın en başarılı ülkesi; 16 altın, 8 gümüş, 13 bronz madalyayla Norveç oldu. Kış olimpiyatları tarihinde en çok altın madalya kazanan ülke rekorunu bu oyunlarda kıran Norveç, oyunlarda tüm zamanların en çok madalyalı ülkesi konumunu sürdürdü.

Genel klasmanda 12 altın, 10 gümüş ve 5 bronz madalyalı Almanya ikinci, 9 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalya ile ev sahibi Çin üçüncü sırada olimpiyatları tamamladı.

Olimpiyatlar, bugün yapılacak kapanış töreniyle son bulacak.

Pekin 2022'de madalya sıralaması şöyle:

SıraÜlkelerAltınGümüşBronzToplam
1Norveç

1681337
2Almanya

1210527
3Çin

94215
4ABD

810725
5İsveç

85518
6Hollanda

85417
7Avusturya

77418
8İsviçre

72514
9Rusya Olimpiyat Komitesi

6121432
10Fransa

57214
11Kanada

481426
12Japonya

36918
13İtalya

27817
14Güney Kore

2529
15Slovenya

2327
16Finlandiya

2248
17Yeni Zelanda

2103
18Avustralya

1214
19Büyük Britanya

1102
20Macaristan

1023
21Belçika

1012
21Çekya

1012
21Slovakya

1012
24Belarus

0202
25İspanya

0101
25Ukrayna

0101
27Estonya

0011
27Letonya

0011
27Polonya

0011

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Kış Olimpiyatları, Norveç, Altın, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: 2022 Pekin Kış Olimpiyatları - Son Dakika
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