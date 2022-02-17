Türkiye Güreş Federasyonu ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2022 Yağlı Güreş Forumu, Antalya'da yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, yaptığı açıklamada, 2020-2021 yılının güreş açısından istenildiği gibi geçmediğini belirterek, "2022'den umutluyum. Öncelikle bu hastalıktan tamamen kurtulmayı diliyoruz. Mayıs ayında yapılacak yağlı güreşlerimiz öncesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile federasyon olarak tedbirlerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, yağlı güreş ailesi olarak bölgedeki belediye başkanlarıyla bir araya geldiklerini dile getirerek, "Yağlı güreşi daha da ileriye taşımak, marka değerini yükseltmek, daha fazla insana ulaşması için neler yapabileceğimizi konuştuk." şeklinde görüş belirtti.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise şunları kaydetti:

"Güreşi Türk milletinin değeri olarak görüyorum. Bu değerin yüceltilmesi, onurlandırılması ve taçlandırılması gerekiyor. Bunun için de çalışmamız gerekiyor. Antalya'da bu iş güzel yürüyor. Balıkesir, Denizli, Samsun, Edirne... Hepsinde çoğalmaya başladı, çok mutluyum. Türk milletinin en önemli göstergelerinden olan güreş bizim için önemli."

Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da "Biz yağlı güreşi seviyoruz ve önemsiyoruz. " ifadelerini kullandı.