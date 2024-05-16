2023-2024 U-17 Kızlar Türkiye Şampiyonası\'nda Kayseri\'den 3 Takım Yer Alacak

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2023-2024 U-17 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda bu sezon 3 Kayseri takımı yer alacak. Kayseri'yi temsil edecek 3 takım 34. Grup'ta mücadele edecek.

2023-2024 Sezonu U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak takımlar ve mücadele edecekleri gruplar belli oldu. Ülke genelinde başvuru şartlarını yerine getiren toplam 138 takım, 35 grupta bölgesel olarak mücadele edecek. U17 Kızlar Türkiye Şampiyonası'nın 25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde başlatılması planlanıyor. Bu sezon şampiyonada Kayseri'de üç takım mücadele edecek.

Erenköyspor, Kayseri Kadın Futbol Kulübü ve KılıçaslanYıldızspor'un U-17 takımlarının yer alacağı şampiyonada Kayseri takımları 3. Grup'ta yer alacak. Maçlar SümerStadı'nda oynanırken, fikstür çekimi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. - KAYSERİ