2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı - Son Dakika
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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı

03.03.2022 17:02

- 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı İstanbul'da 2023 yılında gerçekleştirilecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo lansmanı Ataköy Atletizm Salonu'nda yapıldı.

- 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı

İSTANBUL - İstanbul'da 2023 yılında gerçekleştirilecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo lansmanı Ataköy Atletizm Salonu'nda yapıldı.

2023 yılında İstanbul'da düzenlenecek olan Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na bir yıl kala tema ve logo lansmanı tanıtım toplantısı Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve sporcular katıldı.

Gerçekleştirilen lansmanda Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, organizasyonun hayırlı olması temennisinde bulunurken, logo ve tema tanıtımının ardından sporcular, 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın teması olan doğanın korunması adına defne ağacı fidanına beraber su döktü.

İstanbul 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası, 2-5 Mart 2023 tarihlerinde Ataköy Atletizm Salonu'nda 51 ülkeden yaklaşık 650 atletin katılımıyla organize edilecek.

2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı
2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı

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Türkiye Atletizm Federasyonu, İstanbul, Atletizm, Fatih, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nın tema ve logo tanıtımı yapıldı - Son Dakika


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