2023 Süper Kupa Müsabakası İleri Bir Tarihe Ertelendi

"2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir"

Uğur DEMİRKIRDI - Mustafa AKIN - Sezer AFŞAR/ RİYAD,(Suudi Arabistan) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe'den Süper Kupa karşılaşmasının ertelenmesiyle ilgili ortak açıklama yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ve Fenerbahçe'den yapılan ortak açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun 100. Yılını yurtdışında da kutlamak amacıyla, Türk Futbolunun marka değerine ve kulüplerimize katkı sağlayacak şekilde kulüplerimizle organize ettiğimiz, 29 Aralık 2023 Cuma günü saat 20.45'te oynanması planlanan 2023 Süper Kupa müsabakası organizasyondaki bazı aksaklıklar nedeniyle Kulüplerimizle birlikte aldığımız ortak karar neticesinde ileri bir tarihe ertelenmiştir. Ev sahibi ülkenin Futbol Federasyonu, ilgili kurum ve kuruluşlarına şu ana kadar Süper Kupa'nın organizasyonu için göstermiş oldukları çaba nedeniyle teşekkür ederiz."