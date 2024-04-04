2023 Turkcell Süper Kupa Müsabakasının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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2023 Turkcell Süper Kupa Müsabakasının Hakemi Belli Oldu

2023 Turkcell Süper Kupa Müsabakasının Hakemi Belli Oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı Bayarslan yönetecek.

04.04.2024 13:24  Güncelleme: 13:27
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasında hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasında oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hakemleri belli oldu. Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan Pazar günü oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak olan müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Şeker olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2023 Turkcell Süper Kupa Müsabakasının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2023 Turkcell Süper Kupa Müsabakasının Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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