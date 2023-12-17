2023 Türkiye Baja Şampiyonası\'nda Abdullah Turgut ve Alper Sarper birinci oldu

2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nı, SSV klasmanında Abdullah Turgut, otomobil klasmanında ise Alper Sarper kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun 4. ve son ayağı Denizli'de düzenlendi.

Katılımcılar, ilk gün 53,79 kilometrelik Edip Yaşar Kurtoğlu etabı, ikinci gün de 95,28 kilometrelik Kenan Çarpışantürk etabında mücadele etti.

Denizli'deki yarışlarda, SSV klasmanında Abdullah Turgut birinci, Ali Saim Tekin 2'nci, Eren Alver 3'üncü oldu. Otomobil klasmanında ise Alper Sarper ilk, Aziz Görkan 2'nci, Mehmet Tüfekçioğlu 3'üncü sırayı aldı.

Bu yıl ilk kez yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nda Abdullah Turgut SSV, Alper Sarper de otomobil sınıfında sezonu şampiyon tamamladı.