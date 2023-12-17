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2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nda Abdullah Turgut ve Alper Sarper birinci oldu - Son Dakika
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2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nda Abdullah Turgut ve Alper Sarper birinci oldu

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nın son ayağı Denizli'de gerçekleşti. SSV klasmanında Abdullah Turgut, otomobil klasmanında ise Alper Sarper birinci oldu. Yarışlarda toplamda 53,79 kilometrelik Edip Yaşar Kurtoğlu etabı ve 95,28 kilometrelik Kenan Çarpışantürk etabı geçildi. Abdullah Turgut SSV sınıfında, Alper Sarper ise otomobil sınıfında şampiyon oldu.

2023 Türkiye Baja Şampiyonası\'nda Abdullah Turgut ve Alper Sarper birinci oldu
17.12.2023 - 22:51,  Güncelleme: 22:52
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2023 Türkiye Baja Şampiyonası'nı, SSV klasmanında Abdullah Turgut, otomobil klasmanında ise Alper Sarper kazandı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun 4. ve son ayağı Denizli'de düzenlendi.

Katılımcılar, ilk gün 53,79 kilometrelik Edip Yaşar Kurtoğlu etabı, ikinci gün de 95,28 kilometrelik Kenan Çarpışantürk etabında mücadele etti.

Denizli'deki yarışlarda, SSV klasmanında Abdullah Turgut birinci, Ali Saim Tekin 2'nci, Eren Alver 3'üncü oldu. Otomobil klasmanında ise Alper Sarper ilk, Aziz Görkan 2'nci, Mehmet Tüfekçioğlu 3'üncü sırayı aldı.

Bu yıl ilk kez yapılan Türkiye Baja Şampiyonası'nda Abdullah Turgut SSV, Alper Sarper de otomobil sınıfında sezonu şampiyon tamamladı.

Kaynak: AA
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