Spor

2024-2025 futbol sezonu Kayseri U18 Ligi fikstürü çekildi.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyesi Murat Akgöz, Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ile yöneticileri katıldı. U18 Ligi bu sezon 32 takımla 3 grupta mücadele edecek. A ve B Grupları 11'er takımdan oluşurken, C Grubunda ise 10 takım yer aldı. Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında U18 Ligi A Grubunda, Develigücü SK, Anadolugücü SK, Kocasinangücü SK, Kayseri Yolspor, Cırgalanspor, 1966 Turanspor, İlbeyspor, Kalespor, Yerköyspor, Bayraktarspor, Kafkasspor yer alırken, B Grubunda Kayseri Ömürspor, İsmail Okumuş FK, Talas Anayurtspor, Kayseri İdman Yurdu, Yeni Mahalle Yeni Ufuklarspor, Belsinspor, Kılıçaslan Yıldızspor, Talas Denizspor, Pınarbaşı Belediyespor, T. İlbey Erdemspor Yeşilspor ve C Grubunda ise Döğerspor, Simya Koleji, Kocasinan Ülküspor, Sungur FK, G.O.Paşaspor Palaspor, Cuma Uluçay Talasspor, Talas İdman Yurdu, Alsancakspor ve Buğdaylıspor takımları yer aldı.

Gerçekleştirilen fikstür çekimi sonrasında gruplar ve maçlar belli oldu. U18 Liginde ilk hafta maçları ise şu şekilde:

1. Hafta A Grubu

Anadolugücü SK-Develigücü

Kocasinangücü SK-Kafkasspor

Kayseri Yolspor-Bayraktarspor

Cırgalanspor-Yerköyspor

1966 Turanspor-Kalespor

İlbeyspor (BAY)

1. Hafta B Grubu

İsmail Okumuş FK-Kayseri Ömürspor

Talas Anayurtspor-Yeşilspor

Kayseri İdman Yurdu- T.İlbey Erdemspor

Y.M.Y.Ufuklarspor-Pınarbaşı Bld.

K.Aslan Yıldızspor-Talas Denizspor

Belsinspor (BAY)

1. Hafta C Grubu

Döğerspor-Simya Koleji

K. Ülküspor-Sungur FK

G.O.Paşaspor-Palaspor

Cuma Uluçay Talasspor-Talas İdman Yurdu

Alsancakspor-Buğdaylıspor - KAYSERİ