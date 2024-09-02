Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu 1. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu 1. Hafta Maçları Tamamlandı

Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu 1. Hafta Maçları Tamamlandı

2024-2025 Hentbol Kadınlar Süper Ligi, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde yapılan beş maçla başladı. THF TV üzerinden canlı yayınlanan karşılaşmalarda Kırşehir Bld. 28-31 Yenimahalle Bld., Ortahisar Bld. 29-33 Adasokağı, Anadolu Üniversitesi 31-35 Görele Bld., Bursa BBSK 35-29 İzmir BBSK ve Üsküdar Bld. 27-36 Armada Praxis Yalıkavak-İstanbul sonuçları alındı. 2. hafta maçları 7-8 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

02.09.2024 13:30
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2024-2025 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi'nde 1. hafta maçları tamamlandı. 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanan beş karşılaşma THF TV Youtube kanalından anlatımlı ve canlı olarak yayınlandı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu ilk haftası, 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde oynanan 5 mücadele ile tamamlandı. Kadınlar Süper Ligi 2. hafta maçları ise 7 ve 8 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 1. hafta sonuçları şu şekilde:

Kırşehir Bld. 28-31 Yenimahalle Bld.

Ortahisar Bld. 29-33 Adasokağı

Anadolu Üniversitesi 31-35 Görele Bld.

Bursa BBSK 35-29 İzmir BBSK

Üsküdar Bld. 27-36 Armada Praxis Yalıkavak - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu 1. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadınlar Süper Ligi 2024-2025 Sezonu 1. Hafta Maçları Tamamlandı - Son Dakika
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