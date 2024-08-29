2024-2025 Süper U18 Ligi Fikstürü Çekildi

Spor

14-15 Eylül'de başlayacak olan 2024-2025 futbol sezonu Süper U18 Ligi fikstürü çekildi.

Kayseri Sümer Amatör Evi'nde gerçekleştirilen fikstür çekimine Kayseri Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel, Tertip Komitesi üyesi Murat Akgöz, Melih Candan, Dursun Açıkyürek ve fikstüre giren takımların başkanları, antrenörleri ile yöneticileri katıldı. Süper U18 Ligi'nde bu sezon 13 takım tek grupta mücadele edecek. Süper U18 Ligi'nde, Altındağ Akkışlaspor, Argıncıkspor, Kayseri Demirspor, Gültepespor, Kayseri Atletikspor, Kocasinan Şimşekspor, Amaratspor, Talasgücü Belediyespor, Erciyes 38 FK, Erciyes Esen Makina FK, Anadolu Yıldızları, Kayseri Şekerspor ve Hacılar Erciyesspor takımları mücadele edecek.

Süper 18 Ligi'nin ilk hafta programı ise şu şekilde:

Altındağ Akkışlaspor-Argıncıkspor

Kayseri Demirspor-Gültepespor

Kayseri Atletikspor-Kocasinan Şimşekspor

Amaratspor-Talasgücü Belediyespor

Erciyes 38 FK-Erciyes Esen Makina FK

Anadolu Yıldızları-Kayseri Şekerspor

Hacılar Erciyesspor (BAY) - KAYSERİ