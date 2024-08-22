2024-25 Hentbol Sezonu Süper Kupa Maçları Belli Oldu - Son Dakika
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2024-25 Hentbol Sezonu Süper Kupa Maçları Belli Oldu

2024-25 Hentbol Sezonu Süper Kupa Maçları Belli Oldu

2024-25 Hentbol Sezonu kadınlar ve erkeklerde Süper Kupa, Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak maçlar ile sahibini bulacak. Erkekler Süper Kupa müsabakası 26 Ağustos Pazartesi günü, kadınlar Süper Kupa müsabakası ise 27 Ağustos Salı günü yapılacak.

22.08.2024 13:17  Güncelleme: 13:22
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2024-25 Hentbol Sezonu kadınlar ve erkeklerde Süper Kupa, 26 ve 27 Ağustos'ta Ankara THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanacak maçlar ile sahibini bulacak.

Erkekler Süper Kupa müsabakası, 26 Ağustos Pazartesi günü oynanacak. Erkekler Süper Ligi şampiyonu ve HDI Sigorta Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş ile HDI Sigorta Türkiye Kupası finalisti Spor Toto Spor Kulübü'nün karşılaşacağı Erkekler Süper Kupa müsabakası saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi her iki takım kaptanlarının katılacağı basın toplantısı ise 25 Ağustos Pazar günü THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda basın toplantı odasında yapılacak.

Kadınlar Süper Kupa maçı Salı günü

Kadınlar Süper Ligi şampiyonu Armada Praxis Yalıkavak ile lig finalisti Yenimahalle Belediyesi'nin karşılaşacağı Kadınlar Süper Kupa müsabakası 27 Ağustos 2024 Salı günü saat 19.00'da başlayacak.

Karşılaşma öncesi her iki takım kaptanlarının katılacağı basın toplantısı ise, 26 Ağustos Pazartesi günü THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda basın toplantı odasında yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: 2024-25 Hentbol Sezonu Süper Kupa Maçları Belli Oldu - Son Dakika
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