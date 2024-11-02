2024 Akdeniz Off-road Kupası Start Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024 Akdeniz Off-road Kupası Start Aldı

2024 Akdeniz Off-road Kupası Start Aldı

TOSFED tarafından Adana'da düzenlenen off-road kupası için seremonik start verildi.

02.11.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından Adana'da düzenlenen 2024 Akdeniz Off-road Kupası için seremonik start yapıldı.

TOSFED, Akdeniz Motorsporları ve Off-road Spor Kulübü tarafından Spor Toto ve Adana Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle organize edilen etkinliğin start seremonisi Çatalan Köprüsü'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın start vermesinin ardından araçlar, Örcün Kamp alanına geçti.

Yarın sabah 10.00'da başlayacak 2024 Akdeniz Off-road Kupası'nda, 40 sporcu 20 araçla mücadele edecek.

TOSFED Adana İl Temsilcisi Şendağ Öztoprak, AA muhabirine, yarışları kazasız bitirmek istediklerini söyledi.

Kendisinin de tek kadın olarak yarışmalarda mücadele edeceğini belirten Öztoprak, şunları kaydetti:

"Yarın sabah ilk yarışlarımız başlayacak. Öğleden sonra da kupa törenimiz olacak. Bütün halkımız organizasyona davetlidir. Bu yarışları kaçırmamaları gerekiyor. Resmi olarak Adana'da ilk kez böyle bir yarışma yapılacak. Adanalıların bu yarışmayı görmesi gerekiyor, heyecanlı bir yarış olacak. Bu tür yarışmaların devamının gelmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Yerel Haberler, Etkinlik, Otomobil, Akdeniz, adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Akdeniz Off-road Kupası Start Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:22 Hatay’da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı Hatay'da ormanda başlayan yangın evlere sıçradı
18:54 Canlı Anlatım Kıran kırana maçta ikinci gol geldi Canlı Anlatım! Kıran kırana maçta ikinci gol geldi
17:46 Küçükçekmece’de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı Küçükçekmece'de yol verilmeyen ambulansın ruhsatsız olduğu ortaya çıktı
17:31 “Canımı sıktı“ diyerek Şirin’in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı "Canımı sıktı" diyerek Şirin'in canını alan katil zanlısı Mustafa Örün tutuklandı
17:00 Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış Küçük Şirin, öldürülmeden 1 gün önce askıdan poğaça almış
09:02 MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü MasterChef yarışmacısının yüzüne kızgın yağ döküldü
08:42 Damadını öldürüp intihar etti Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
08:12 Derbiye damga vuran Arda Kardeşler’in cezası belli oldu Derbiye damga vuran Arda Kardeşler'in cezası belli oldu
07:33 Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek Meteoroloji üstüne basa basa uyardı, hava bir anda buz kesecek
07:24 Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar Deprem bölgesi ile ilgili yeni karar
03:49 İnegöl’de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı İnegöl'de doktor taciz iddiasıyla tutuklandı
01:55 6 yaşındaki Şirin’den kahreden haber geldi Katil her şeyi itiraf etti 6 yaşındaki Şirin'den kahreden haber geldi! Katil her şeyi itiraf etti
00:36 Piyasaların merakla beklediği haber geldi Uluslararası kuruluş Türkiye’nin kredi notunu değiştirdi Piyasaların merakla beklediği haber geldi! Uluslararası kuruluş Türkiye'nin kredi notunu değiştirdi
23:54 Vakaya giden ambulansı böyle engelledi Pes dedirten olay anbean kamerada Vakaya giden ambulansı böyle engelledi! Pes dedirten olay anbean kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 20:21:54. #1.12#
SON DAKİKA: 2024 Akdeniz Off-road Kupası Start Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.