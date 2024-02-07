2024 Antalya Bisiklet Turu\'nun basın toplantısı yapıldı

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.1 kategori yarışlarından olan Antalya Bisiklet Turu'nun (Tour of Antalya) basın toplantısı yapıldı.
Akra Hotel'de gerçekleştirilen toplantıya, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ve proje direktörü Haluk Özsevim katıldı.
Muhittin Böcek, tura ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ülke ekonomisine katkıda bulunan Antalya'mız, tatil dışında kültür, sanat ve sporla ziyaretçilerimizi ağırlamaya devam etmekte. Aynı zamanda sporculara ve spor takımlarına önemli avantajlar sağlamakta. Futbol ve golf başta olmak üzere önemli spor branşlarına ev sahipliği yaptık. Artık bisiklet de buna dahil. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen bisiklet takımları burada kamp yapmakta. Bu ileride daha fazla olacaktır. Bunun için bu organizasyona devam edeceğiz." diye konuştu.
Tour of Antalya'nın imaj ve tanıtım anlamında Antalya'ya önemli katkı sağladığını aktaran Böcek, "Bu yarış, Antalya'nın birlik ve beraberliğinin de kanıtıdır. Tamamen Antalya odaklı bir organizasyondur. Bisiklet dostu bir şehir olarak öne çıkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Müftüoğlu: "Dünya markası olma yolunda ilerliyoruz"
Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ise bu organizasyonun önemine değinerek şunları kaydetti:
"Bugün çok önemli bir gün. Türkiye Bisiklet Federasyonu, 100. yılını tamamladı. 1989'da ilk başladığım bisiklet turunda neler olduğunu çok iyi hatırlıyorum. Bugün geldiğimiz nokta çok farklı. 4 tane profesyonel takımımız burada yarışacak. 2010'a kadar profesyonel takımımız yoktu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu yeni yüzyıl hedefi doğrultusunda biz de neler yapacağımızın temelini atıyoruz. Burada çok emek var. Dünya markası olma yolunda ilerliyoruz. 'World Tour' dediğimiz takımlar artık burada. Çok talep var. Antalyalılar da dünya çapında bir marka çıkartıyor. Bu markayı dünyanın en iyi markalarından biri yapmak için çalışacağız."
Proje direktörü Haluk Özsevim ise keyifli bir heyecan yaşadıklarını dile getirerek, "Yaklaşık 8 sene önce bir çam ağacını altında hayal kurmuştuk. Gerçekleştirdiğimiz Tour of Antalya'da hedeflerimiz vardı. Bu organizasyonu sadece bir bisiklet yarışı olarak görmek doğru olmaz. Bizim hedeflerimiz vardı. Öncelikle Antalya ve Türkiye'nin bisiklet destinasyonu olmasını istiyoruz. İkinci hedefimiz de bisiklet sporunu ülkede tanıtmak var. Son olarak ülkemizin ve Antalya'nın tanıtımına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu tür organizasyonları gerçekleştirmenin kolay olmadığını belirten Özsevim, "Bu işi tek başına özel sektörün veya devletin yapması zor. Özel sektör ve devlet olarak ortaklaşa bu turu yapıyoruz. Burada büyük bir aile olduk. Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm ekipleriyle çalışıyor. İlçe belediyeleri de öyle. Onlara da ayrı teşekkür ediyorum. Yarından itibaren 2 bin kişilik dev bir orduyla yarışa start vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.
Bu arada bisiklet yarışlarında önemli başarılara imza atan İtalyan eski sporcu Gianni Bugno, Tour of Antalya'nın onur konuğu oldu.
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