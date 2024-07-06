2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

Düzce'de düzenlenen 2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası, 92 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla tamamlandı. Üç gün süren müsabakalar sonunda altın madalya kazanan sporcular ve takımlar belirlendi. Ödüller, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve diğer yetkililer tarafından verildi. Şampiyonanın başarılı olan sporcuları, teknik eğitim kampına alınacak ve Türkiye Okçuluk Milli Takımı'na katılma şansı elde edecek.

06.07.2024 16:05
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Düzce'de düzenlenen 2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Gençlik Merkezi Şıralık Şehir Stadı'nda 92 kulüpten 650 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun son gününde 6 farklı kategoride tekli, çiftli ve takım halinde final atışları yapıldı.

Final müsabakaları sonucunda klasik yay 13 yaş altı erkekler kategorisinde Eymen Erdem Çağlıyan, klasik yay 13 yaş altı kızlar kategorisinde Berru Turan, klasik yay 11 yaş altı erkekler kategorisinde Yusuf Emir Turcan, klasik yay 11 yaş altı kızlar kategorisinde Esra Kılıç, makaralı yay 13 yaş altı erkekler kategorisinde Bülent Akkaşoğlu, makaralı yay 13 yaş altı kızlar kategorisinde Defne Demir, altın madalya kazandı.

Takım halinde yapılan yarışmalarda ise altın madalyaya ulaşan sporcular şu şekilde:

Klasik yay 13 yaş altı erkek takımı: Ahmet Aydın Başol, Dinçer Dırık, Ozan Deniz Ünsal

Klasik yay 13 yaş altı kız takımı: Yüsra Buğlem Aksu, Burcu Öncel, Aslı Berra Öztürk

Klasik yay 11 yaş altı erkek takımı: Mert Al, Mehmet İnce, Ahmet Selim Yavuz

Klasik yay 11 yaş altı kız takımı: Reyyan Akman, Azra Melis Uysal, Ahsen Betül Yılmaz

Klasik yay 13 yaş altı karışık takım: Minel Işık, Ozan Deniz Ünsal

Klasik yay 11 yaş altı karışık takım: Dıma Yusuf, Yusuf Emir Turcan

Makaralı yay 13 yaş altı erkek takımı: Mevlüt Gürbüz, Mahmut Muhammed Efe Taştan, Ahmet Salih Toplu

Makaralı yay 13 yaş altı kız takımı: Havva Elif Büyüktaş, Merve Berra Doğru, Ceylin Karamollaoğlu

Makaralı yay 13 yaş altı karışık takım: Merve Berra Doğru, Yusuf Bera Yavuz

Üç gün süren müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara ödülleri, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gazoz ile Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı tarafından verildi.

Topaloğlu, AA muhabirine, Düzce'nin okçuluk sporuna ilgisinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Federasyonun altyapı anlamında önem verdiği şampiyonanın verimli geçtiğine değinen Topaloğlu, şunları kaydetti:

"Federasyonumuz tarafından 9-12 yaş grubu çocuklarımıza yönelik şampiyonayı tamamladık. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile belediyemizin spor adına sağladığı imkanlar çok güzel. Şahsım ve federasyonum adına spora verdikleri katkı ve değerden dolayı teşekkürü borç biliyorum. Yarışma, Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılan ve burada finale yükselen çocuklarımıza yönelikti. Çocuklarımız burada birbirleriyle yarıştı ve derece almaya çalıştı. Burada teknik ekiplerimiz çocuklarımızı takip etti. Başarılı olan 40 çocuğumuz bunun ardından teknik eğitim kampına alınacak. Buradan Türkiye Okçuluk Milli Takımı'na katılacak çocuklarımız olacak. Bunları bulup çıkarmaya çalışıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 ASES 13 Yaş Altı Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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