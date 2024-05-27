Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın 3. ayağı, Aydın'da gerçekleştirildi.
Federasyonun açıklamasına göre, şampiyonanın 3. ayağı olan Buharkent Tırmanma Yarışı'nda 5 kategoride 32 sporcu mücadele etti.
Organizasyonda kategorilerine göre birinci olan sporcular şöyle:
Kategori 1: Mehmet Gökseven
Kategori 2: Engin Apaydın
Kategori 3: Burak Dalkılıç
Kategori 4: Sinan Soylu
Kategori 5: Bahadır Sevinç
Yarışta takımlar birinciliğini ise Atış Motorsport elde etti.
2024 AVIS Türkiye Tırmanma Şampiyonası, 29-30 Haziran tarihlerinde Kütahya'da düzenlenecek dördüncü yarış ile devam edecek.
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