2024 Avrupa Futbol Şampiyonası biletleri için "Yeniden Satış Platformu" açıldı

Ali Koç: Üç İstanbul kulübünün birbirlerine yakınlığı herkesin malumudur

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Eyüpspor, Pendikspor ve Galatasaray arasında bir koalisyon olduğu iddialarını reddetti. Koç, bu kulüplerin birbirlerine yakınlığının bilindiğini ancak bunun bir koalisyon olmadığını belirtti.