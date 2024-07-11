2024 Copa America'da Kolombiya, Uruguay'ı mağlup ederek finalde Arjantin'in rakibi oldu - Son Dakika
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2024 Copa America'da Kolombiya, Uruguay'ı mağlup ederek finalde Arjantin'in rakibi oldu

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America yarı finalinde Kolombiya, Uruguay'ı 1-0 yenerek finale çıktı. Müsabakada Jefferson Lerma'nın attığı golle öne geçen Kolombiya, Daniel Munoz'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Bu sonuçla Kolombiya tarihinde 3. kez Copa America'da final oynama hakkı elde etti. Final mücadelesi 15 Temmuz'da Arjantin ile Kolombiya arasında Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak.

11.07.2024 10:02
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2024 Copa America yarı finalinde Kolombiya, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti ve finalde Arjantin'in rakibi oldu.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Copa America'da yarı finalde Uruguay ile Kolombiya, Charlotte şehrinde bulunan Bank of America Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 39. dakikasında sağ taraftan kullanılan kornerde arka direkte iyi yükselen Jefferson Lerma kafa vuruşuyla Kolombiya'yı 1-0 öne geçirirken, Kolombiya ilk yarının sonlarında Daniel Munoz'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Mücadelenin geri kalanında başka gol olmazken, Kolombiya finale çıkan ülke oldu.

Bu sonuçla Kolombiya tarihinde 3. kez Copa America'da final oynayacak.

Kolombiya'da ayrıca Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Davinson Sanchez 11'de başladığı maçta 90 dakika forma giydi.

Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak final mücadelesi 15 Temmuz'da Hard Rock Stadyumu'nda yapılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Copa America'da Kolombiya, Uruguay'ı mağlup ederek finalde Arjantin'in rakibi oldu - Son Dakika

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