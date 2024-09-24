2024 Drone Yarışları Türkiye Etabı İstanbul'da

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Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) 2024 Drone Yarışları Dünya Kupası'nın Türkiye etabı, 28-29 Eylül'de İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF), Türk Hava Kurumu (THK) ile Tech Drone Ligi iş birliğinde ve Fatih Belediyesinin destekleriyle Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilecek 2024 Türkiye Drone Yarışı'na 11 ülkeden 58 pilot katılacak. Organizasyonda mücadele edecek yabancı ve Türk pilotlar, FAI Drone Yarışları Dünya Kupası (Cat2) için puan toplayacak.

Drone tutkunları ile teknoloji meraklılarını bir araya getiren ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek organizasyonda Emrullah Yılmaz, Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına mücadele edecek.

Pilotlar, her iki günde de saat 10.00'da antrenmanlara başlayacak. Organizasyonda ilk gün sıralama turları, ikinci gün eleme turları ve final yarışları yapılacak.

Ziyaretçiler ise yarışları izlerken aynı zamanda çeşitli teknolojik etkinlikler ve sanatçıların sahne performanslarıyla dolu bir gün geçirme fırsatı bulacak.