2024 Dünya Atletizm Ödülleri Töreni Yarın

Dünya Atletizm Birliği (WA) tarafından dağıtılan 2024 Dünya Atletizm Ödülleri, yarın Monako'da gerçekleştirilecek törenle sahiplerini bulacak.
2024 Dünya Atletizm Ödülleri'ne geri sayım devam ederken, yılın sporcusu ödülüne aday olan finalistler şu şekilde:
Yılın kadın atleti:
Julien Alfred (Saint Lucia) – Olimpiyat 100m şampiyonu
Sydney McLaughlin-Levrone (ABD) – Olimpiyat 400m engelli şampiyonu
Yılın erkek atleti:
Jakob Ingebrigtsen (Norveç) – Olimpiyat 5000m şampiyonu
Letsile Tebogo (Botsvana) – Olimpiyat 200m şampiyonu
Yılın kadın saha sporcusu:
Yaroslava Mahuchikh (Ukrayna) – Olimpiyat yüksek atlama şampiyonu
Nafissatou Thiam (Belçika) – Olimpiyat heptatlon şampiyonu
Yılın erkekler saha sporcusu:
Mondo Duplantis (İsveç) – Olimpik sırıkla atlama şampiyonu
Miltiadis Tentoglou (Yunanistan) – Olimpik uzun atlama şampiyonu
Yılın stadyum dışı kadın sporcusu:
Ruth Chepngetich (Kenya) – Dünya maraton rekortmeni
Sifan Hassan (Hollanda) – Olimpiyat maraton şampiyonu
Yılın stadyum dışı erkek sporcusu:
Brian Pintado (Ekvador) – Olimpiyat 20 km yürüyüş yarışı şampiyonu
Tamirat Tola (Etiyopya) – Olimpiyat maraton şampiyonu
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