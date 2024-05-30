2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası Hindistan'da düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası Hindistan'da düzenlenecek

2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası Hindistan\'da düzenlenecek

2-13 Haziran tarihleri arasında Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirilecek olan 2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası'nda, 43 ülkeden 221 sporcu mücadele edecek. Türkiye'yi ise Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi ve 2004 doğumlu uluslararası usta (IM) Ekin Barış Özenir temsil edecek. Şampiyonada toplamda 14 büyük usta (GM) ve 102 ünvanlı sporcu yer alacak.

30.05.2024 16:17
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2024 Dünya Gençler Satranç Şampiyonası, 2-13 Haziran tarihlerinde Hindistan'da yapılacak.

Başkent Yeni Delhi'de açık ve kadınlar kategorilerinde düzenlenecek organizasyonda, 43 ülkeden 221 sporcu hamle yapacak.

Türkiye'yi organizasyonda Texas Rio Grande Valley Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıfta satranç bursuyla okuyan 2004 doğumlu uluslararası usta (IM) Ekin Barış Özenir temsil edecek.

Şampiyonada 14'ü büyük usta (GM) 102 ünvanlı sporcu mücadele edecek.

Kaynak: AA

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