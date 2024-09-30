2024 Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası Başlıyor

Spor

2024 Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası, yarın Güney Kore'de başlayacak.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 6 Ekim'e kadar sürecek organizasyon Chuncheon şehrinde yapılacak.

Türkiye'yi erkeklerde Altuğ Gesge 45 kiloda, Murat Semih Uzun 48 kiloda, Selimhan Aksoy 51 kiloda, Emre Talha Evin 55 kiloda, Yusuf Badem 59 kiloda, Ahmet Boğaçhan Ceylan 63 kiloda, Buğra Coşkungönül 68 kiloda, Sedat Enes Kılıçaslan 73 kiloda, Samet Coşkun 78 kiloda, Recep Alperen Aktaş +78 kiloda temsil edecek.

Kadınlarda ise Damla Nur Yılmaz 42 kiloda, Rüveyda Nur Evin 44 kiloda, Hayrunnisa Gürbüz 46 kiloda, Aslı Cemre Ceylan 49 kiloda, Sıla Irmak Uzunçavdar 52 kiloda, Mümüne Nur Göz 55 kiloda, Cansu Özgüven 59 kiloda, Beyzanur Pehlivan 63 kiloda, Dilara Şirin 68 kiloda, Elifnaz Köseoğlu +68 kiloda ay-yıldızlı formayla madalya mücadelesi verecek.