2024 Dünya Güreş Şampiyonası yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başlayacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları düzenlendiği için şampiyona bu yıl olimpik olmayan sıkletlerde gerçekleştirilecek.
Organizasyonda grekoromen stilde 55, 63, 72 ve 82, erkekler serbest stilde 61, 70, 79 ve 92, kadınlarda ise 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar yapılacak.
Dünya Güreş Birliğinin internet sitesinde yer alan kadrolara göre, 28-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada mindere çıkacak milli güreşçiler şöyle:
Grekoromen:
55 kilo - Ömer Halis Recep
63 kilo - Mehmet Çeker
72 kilo - Selçuk Can
82 kilo - Ahmet Yılmaz
Erkekler serbest stil:
61 kilo - Ahmet Duman
70 kilo - Yasin Yeşil
79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak
92 kilo - Feyzullah Aktürk
Kadınlar:
55 kilo - Elvira Kamaloğlu
59 kilo - Eda Tekin
65 kilo - Kadriye Aksoy
72 kilo - Nazar Batır
Son Dakika › Spor › 2024 Dünya Güreş Şampiyonası Tiran'da Başlıyor - Son Dakika
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