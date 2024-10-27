2024 Dünya Güreş Şampiyonası Tiran'da Başlıyor

Spor

2024 Dünya Güreş Şampiyonası yarın Arnavutluk'un başkenti Tiran'da başlayacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları düzenlendiği için şampiyona bu yıl olimpik olmayan sıkletlerde gerçekleştirilecek.

Organizasyonda grekoromen stilde 55, 63, 72 ve 82, erkekler serbest stilde 61, 70, 79 ve 92, kadınlarda ise 55, 59, 65 ve 72 kilolarda müsabakalar yapılacak.

Dünya Güreş Birliğinin internet sitesinde yer alan kadrolara göre, 28-31 Ekim tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada mindere çıkacak milli güreşçiler şöyle:

Grekoromen:

55 kilo - Ömer Halis Recep

63 kilo - Mehmet Çeker

72 kilo - Selçuk Can

82 kilo - Ahmet Yılmaz

Erkekler serbest stil:

61 kilo - Ahmet Duman

70 kilo - Yasin Yeşil

79 kilo - İbrahim Metehan Yaprak

92 kilo - Feyzullah Aktürk

Kadınlar:

55 kilo - Elvira Kamaloğlu

59 kilo - Eda Tekin

65 kilo - Kadriye Aksoy

72 kilo - Nazar Batır