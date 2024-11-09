Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 2024 Dünya Üniversiteler Atıcılık Şampiyonası başladı.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, organizasyonun ilk gününde 10 metre havalı tabanca kategorisinde müsabakalar tamamlandı.
Kadınlar sıralama müsabakasında Seher Tokmak, 571 puanla 7. sırada yer alarak finale çıktı. Diğer milli sporculardan Şevval İlayda Tarhan 12'nci, Şimal Yılmaz ise 18. sırada yer aldı.
Finalde yarışan milli atıcı Seher, 10 metre havalı tabanca kategorisinde 5. oldu.
Erkeklerde ise elemeleri Yiğit Yıldırım 16'ncı, Hüseyin Emre Büyükyonca 27. sırada tamamladı.
Türkiye'yi, 13 Kasım'da sona erecek şampiyonada Şevval İlayda Tarhan, Damla Köse, Seher Tokmak, Şimal Yılmaz, Yasemin Beyaz Yılmaz, Hüseyin Emre Büyükyonca, Yiğit Yıldırım, Galip Berat Afal, Murat İlbilgi ve Muhammet Seyhun Kaya temsil ediyor.
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