2024 Enduro ve ATV Şampiyonası Fethiye'de Tamamlandı

Spor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 2024 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın sezon finalinde 2024 şampiyonları belli oldu. Sporcuların kıyasıya rekabeti, izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

2024 Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın final ayağı, Fethiye'nin Esenköy Mahallesi'nde yer alan Akdeniz Off Road Park'ta gerçekleştirildi. Yağmurun etkisiyle zorlu çamur parkurları sporculara oldukça zor anlar yaşatırken, izleyenlere de adrenalin dolu anlar sundu. Şampiyonanın heyecan dolu etabında Türkiye'nin dört bir yanından gelen 91 sporcu mücadele etti. Yarışlar, EnduroGP, Enduro ustalar, Enduro gençler, Enduro kadınlar ve ATV kategorileri dahil olmak üzere birçok farklı sınıfta düzenlendi.

Akdeniz Off Road Park, teknik ve fiziksel açıdan oldukça zorlayıcı parkurlarıyla dikkat çekerken, çamurlu zemin sporcuları bir hayli zorladı. Yağmurun etkisiyle artan zorluk seviyesi, seyirciler için unutulmaz bir deneyim yaşattı.

Şampiyonlar belli oldu

Zorlu mücadelelerin ardından 2024 sezonunun şampiyonları belli oldu: EnduroGP ve E2A: Rafet Karakuş (ENDIST), E1-A: Murat Can Köse (TTMK), E3-A: Gökhan Kart (FOSK), E1-B: Ümit Kaya (FOSK), E2-B: Yahya Çağlar Aşım, E3-B: Cemil Kaya (FOSK), Gençler: İshak Civelek (KEMK), Veteran: Salih Serim (Kartepe), EC: Sinan Turan (TTMK), Kadınlar: İrem Ertüzün (Sarıyer), ATV1: Osman Fırat, ATV2: Burak Kaya.

Fethiye yarışında dereceye girenler ise; GP: -Rafet Karakuş, Mehmet Emin Musaoğlu, Bayram Uysal, E1-A: Emirhan Kurt, Murat Can Köse, Veli Küp, E2-A: Rafet Karakuş, İslam Yıldız, Ersan Tellal, E3-A: Bayram Uysal, Gökhan Gökçe, Gökhan Kart, Gençler: Mehmet Emin Musaoğlu, İshak Civelek, Kenan Kazan, E1-B: Ümit Kaya, Osman Bulut, Erkan Çam, E2-B: Hamit Sarıca, Yahya Çağlar Aşım, İsmail Özdemir, E3-B: Selman Kaya, Çınar Urhan, İlkay Deniz, EC: Sinan Turan, Erkan Yüksek, Faruk Konuk, Veteran: Salih Serim, Asım Kabadağ, Mehmet Kazak, ATV1: Osman Fırat, Fatih Şengül,, Ömer Demirhan, ATV2: Burak Kaya, Emre Muharrem Sağlam, Halil Yatgın. - MUĞLA