Hentbolda 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak.
Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından bu yıl 16'ncı kez düzenlenecek şampiyonada, 6 grupta 24 takım mücadele edecek.
Ön grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan 12 ekip, 6'şarlı iki ana gruba ayrılacak. Bu grupları ilk 2'de tamamlayan 4 takım ise yarı finale yükselecek.
Türkiye'nin yer almayacağı turnuvada ön grup maçları 10-15 Ocak, ana grup maçları 17-23 Ocak, yarı finaller 26 Ocak'ta yapılacak.
Şampiyonada üçüncülük ve final maçı ise 28 Ocak'ta oynanacak.
Organizasyonda gruplar şu şekilde:
A Grubu: Fransa, Almanya, Kuzey Makedonya, İsviçre,
B Grubu: İspanya, Avusturya, Hırvatistan, Romanya
C Grubu: İzlanda, Macaristan, Sırbistan, Karadağ
D Grubu: Norveç, Slovenya, Polonya, Faroe Adaları
E Grubu: İsveç, Hollanda, Bosna Hersek, Gürcistan
Son Dakika › Spor › 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Yarın Başlıyor - Son Dakika