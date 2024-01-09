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2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Yarın Başlıyor - Son Dakika
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2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Yarın Başlıyor

Avrupa Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak. Şampiyonada 24 takım, 6 grupta mücadele edecek ve ilk 2 sırayı alan 12 takım ana gruplara yükselecek. Türkiye'nin yer almadığı turnuvada maçlar 10-15 Ocak tarihleri arasında ön gruplarda, 17-23 Ocak tarihleri arasında ana gruplarda oynanacak. Yarı finaller 26 Ocak'ta gerçekleştirilecek ve şampiyonanın üçüncülük ve final maçı ise 28 Ocak'ta oynanacak.

2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası Yarın Başlıyor
09.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:46
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Hentbolda 2024 Erkekler Avrupa Şampiyonası, yarın Almanya'da başlayacak.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) tarafından bu yıl 16'ncı kez düzenlenecek şampiyonada, 6 grupta 24 takım mücadele edecek.

Ön grup maçları sonunda ilk 2 sırada yer alan 12 ekip, 6'şarlı iki ana gruba ayrılacak. Bu grupları ilk 2'de tamamlayan 4 takım ise yarı finale yükselecek.

Türkiye'nin yer almayacağı turnuvada ön grup maçları 10-15 Ocak, ana grup maçları 17-23 Ocak, yarı finaller 26 Ocak'ta yapılacak.

Şampiyonada üçüncülük ve final maçı ise 28 Ocak'ta oynanacak.

Organizasyonda gruplar şu şekilde:

A Grubu: Fransa, Almanya, Kuzey Makedonya, İsviçre,

B Grubu: İspanya, Avusturya, Hırvatistan, Romanya

C Grubu: İzlanda, Macaristan, Sırbistan, Karadağ

D Grubu: Norveç, Slovenya, Polonya, Faroe Adaları

E Grubu: İsveç, Hollanda, Bosna Hersek, Gürcistan

F Grubu: Danimarka, Portekiz, Çekya, Yunanistan

Kaynak: AA
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