2024 Globe Soccer Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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2024 Globe Soccer Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 Globe Soccer Ödülleri Sahiplerini Buldu

2024 Globe Soccer Ödülleri Dubai'de dağıtıldı; Vinicius Junior en iyi erkek oyuncu seçildi.

28.12.2024 11:27
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2024 Globe Soccer Ödülleri, Dubai'de yapılan törenle sahiplerini buldu.

Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Oyuncu Temsilciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen, dünya futbolunun en prestijli ödül törenlerinden biri olan 2024 Globe Soccer Ödülleri Dubai'de sahiplerini buldu. Düzenlenen törene son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid damga vurdu. İspanyol ekibinin Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior, gecede 'En iyi erkek oyuncu' ve 'en iyi forvet' ödüllerini kazandı. Kariyerine Suudi Arabistan'da devam eden Portekizli oyuncu Cristiano Ronaldo ise 'Tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu' ve 'Orta Doğu'nun en iyi futbolcusu' ödülüne layık görüldü.

Fenerbahçe Eski Teknik Direktörü Jorge Jesus, Orta Doğu'nun en iyi teknik direktörü seçildi.

Gecede ödül alan isimler şu şekilde:

En iyi erkek oyuncu: Vinicius Junior

En iyi kadın oyuncu: Aitana Bonmati

En iyi teknik direktör: Carlo Ancelotti

En iyi Orta Doğu oyuncusu: Cristiano Ronaldo

En iyi Orta Doğu teknik direktörü: Jorge Jesus

Erkeklerde en iyi kulüp: Real Madrid

Kadınlarda en iyi kulüp: Barcelona

İlham veren kulüp ödülü: Olympiakos

En iyi orta saha oyuncusu: Jude Bellingham

En iyi forvet: Vinicius Junior

En iyi sportif direktör: Piero Ausilio

En iyi temsilci ödülü: Jorge Mendes

En iyi Orta Doğu kulübü: Al Ain

En iyi çıkış yapan oyuncu: Lamine Yamal

Maradona ödülü: Jude Bellingham

Tüm zamanların en çok gol atan oyuncusu: Cristiano Ronaldo

Özel kariyer ödülü: Alessandro Del Piero

Özel kariyer ödülü: Florentino Perez

Oyuncu kariyer ödülü: Thibaut Courtois

Oyuncu kariyer ödülü: Neymar

Oyuncu kariyer ödülü: Rio Ferdinand - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Globe Soccer Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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