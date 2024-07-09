2024 Kupa Amerika'da Yarı Final Heyecanı Başlıyor

Spor

2024 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı final heyecanı yarın başlayacak.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından ABD'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada finalistler, yarın ve 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak maçlarla belli olacak.

Yarı finalin ilk müsabakasında son şampiyon Arjantin, yarın Kanada ile karşı karşıya gelecek. New Jersey eyaletindeki Doğu Rutherford'da yer alan MetLife Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 03.00'te başlayacak.

11 Temmuz Perşembe günü oynanacak diğer yarı final maçında ise Uruguay ile Kolombiya kozlarını paylaşacak. TSİ 03.00'te başlayacak karşılaşmaya Kuzey Karolina'daki Charlotte kentinde bulunan Bank of Amerika Stadı ev sahipliği yapacak.

Yarı final maçlarını kazanan takımlar, finale yükselecek. Mağlup olan ekipler ise üçüncülük müsabakasına çıkacak.