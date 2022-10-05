Dünya Judo Şampiyonası yarın başlıyor

2024 Paris Olimpiyatları'na da kota puanı verecek Dünya Judo Şampiyonası, yarın Özbekistan'da başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Taşkent'te 13 Ekim Perşembe gününe kadar devam edecek şampiyonada 87 ülkeden, 269 kadın ve 315 erkek sporcu madalya mücadele verecek.

Organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 48 kiloda Tuğçe Beder ve Merve Azak, 57 kiloda Özlem Yıldız, 70 kiloda Fidan Ögel ile +78 kiloda Kayra Sayit ve Sebile Akbulut ile erkeklerde 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Demirel, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve 100 kiloda Mert Şişmanlar temsil edecek.