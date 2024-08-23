2024 Sezonu Atlı Cirit Yarı Final Müsabakaları Sivas'ta Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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2024 Sezonu Atlı Cirit Yarı Final Müsabakaları Sivas'ta Yoğun İlgi Gördü

Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Sezonu Atlı Cirit Yarı Final Müsabakaları, izleyenlerin resmen nefesini keserken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen turnuva, atlı cirit spor takımlarının oyunlarıyla heyecanlı anlar yaşattı.

23.08.2024 12:16
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Sivas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Sezonu Atlı Cirit Yarı Final Müsabakaları, izleyenlerin resmen nefesini keserken, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlenen 2024 Sezonu Atlı Cirit Yarı Final Müsabakaları, Sivas'ta düzenlendi. Bayburt Atlı Cirit Kulübü ile Uşak Alparslan Binicilik Atlı Cirit Spor Kulübü'nün karşılaştığı turnuva vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Çekişmeye sahne olan cirit müsabakalarında, atlı cirit spor takımlarının oyunları izleyicilere heyecanlı anlar yaşattı. Zaman zaman ise sporcular atların üzerinden düşme tehlikesi yaşadı.

İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Asbaşkanı Abdülbari Önal, maçlara katılan tüm takımlara başarılar diledi. Önal, "2024 yılı yarı final müsabakalarının ikinci ayağını Sivas'ta Yiğidolar şehrinde yapıyoruz. Burada 4 takım yarışıyor. Buradan çıkan grup birincisi 1. Lig'e yükselecek. Kazasız belasız müsabakalar olmasını diliyoruz. Ata sporumuz olan Atlı Cirit'i yaşatmaya çalışıyoruz. Adrenalin ve seyir zevki yüksek en güzel spordur Atlı Cirit. Son dakika, son saniye her an her şey değişebilir. 80 dakikanın sonunda bile maçın skoru değişen tek spordur. Atlı Cirit'in şöyle bir özelliği var, rakibini yakalayıp bağışlamaz. Her kişinin değil er kişinin oynamış olduğu ecdat sporu Atlı Cirit'tir" dedi.

"Sivas'a teşekkür ediyoruz"

Müsabakaya Erzincan'dan katılan Erzincan 15 Temmuz Atlı Cirit Spor Kulübü'nün takım kaptanı Metin Albayrak, "Buraya 1. Lig'e yükselme maçlarına katılmaya geldik. Erzincan il birincisi olarak buradayız. Uşak'tan, Bayburt'tan, Erzurum'dan gelen takımlarımız var. Burada 1. olan takım Türkiye'nin en iyi 16 takımı arasına girmeye hak kazanacak. Sivas'a teşekkür ediyoruz. Atlı spora destek veren bütün büyüklerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor 2024 Sezonu Atlı Cirit Yarı Final Müsabakaları Sivas'ta Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 2024 Sezonu Atlı Cirit Yarı Final Müsabakaları Sivas'ta Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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