2024 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da - Son Dakika
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2024 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da

2024 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul\'da

Türkiye Motosiklet Federasyonu, şampiyon sporcuları ödüllendirdi. 160 madalya başarısı kutlandı.

28.12.2024 21:47
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2024 Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Şampiyonlar Ödül Töreni, İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi'ndeki organizasyona TMF Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Boztepe, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Superbike Dünya Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, milli sporcular Can Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Pak, dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında dereceye giren sporcular ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, törende yaptığı konuşmada, federasyon olarak zorlu bir yılı geride bıraktıklarını belirterek "Sportif olarak birçok başarıya imza atsak da aramızdan önemli isimler ayrıldı. Onların bıraktıkları başarı mirasını en üst seviyeye çıkarmak için çalıştık. Bugün de bunu hep beraber kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

Sporcuların uluslararası arenada madalya rekoru kırdığını vurgulayan Vefa, şunları söyledi:

"Dünya, Avrupa ve Balkan şampiyonlukları tarihimize yazıldı, toplam 160 madalyaya uzandık. Bu başarılar birçok genç için ilham kaynağı oldu. Bu sebeple siz değerli sporcularımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra yaptıklarımız için değil yapacaklarımız için devam diyoruz."

Törene ev sahipliği yapan Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da motosiklet kullanan birisi olduğunu, bu sebeple ev sahipliği yapmaktan dolayı da çok mutlu olduğunun altını çizdi.

Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, konuşmasının ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a teşekkür plaketi verdi. Kenan Sofuoğlu törende, kendi yaş kategorisinde şampiyon olan oğlu Zayn Sofuoğlu'nun da plaketini takdim etti.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor 2024 TMF Şampiyonlar Ödül Töreni İstanbul'da - Son Dakika

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