2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bursa\'da Tamamlandı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programında yer alan 2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da tamamlandı.

Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) ev sahipliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun katkılarıyla organize edilen şampiyonada 4 ayrı sınıfta 36 araç ve 72 sporcu mücadele etti.

Dayanıklılık ve adrenalinin ön plana çıktığı organizasyonda, ekipler 3 gün boyunca 120 metre ile 1000 metre rakım arasında değişen yükseklilerde geçen 5 özel etapta toplam 422 kilometre yol yaptı.

Büyük çekişmeye sahne olan yarış sonunda, SSV klasmanında İsrafil Akyüz-Mert Tepe birinci, Abdullah Turgut-Arda Şenay ikinci ve Engin Kap-Can Kap da üçüncü oldu.

Otomobil klasmanında ise İhsan Günak-Fatih Günak genel klasman ve sınıf 3 birinciliklerini kazanırken, Alper Sarper-Samet Kıyıcı ikinci ve sınıf 4 birincisi, Mehmet Tüfekçioğlu-Tuvana Sayar da genel klasman üçüncüsü ve sınıf 2 birincisi olarak podyuma çıktı.

Yarışın kadın pilotlar birincisi ise babası Selçuk Aksöz ile birlikte yarışan Melis Aksöz oldu.

2024 Türkiye Baja Şampiyonası üçüncü yarışı 26-27 Ekim tarihlerinde Bolu Offroad Spor Kulübü (BOLOFF) tarafından düzenlenecek.