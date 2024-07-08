2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası 2. ayağı Gönen'de düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası 2. ayağı Gönen'de düzenlendi

Balıkesir'in Gönen ilçesinde gerçekleştirilen 2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 2. ayağında 116 sporcu yarıştı. Şampiyonada farklı kategorilerde mücadele eden sporcular, dereceye giren isimler arasında yer aldı.

08.07.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 2. ayağı, Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlendi.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'ndaki organizasyona 116 sporcu katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Gönen Belediyesinin destekleriyle organize edilen şampiyonada MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX125, MX senior, kadınlar, veteran, 50 cc (mini-elektrikli), 65 cc ve 85 cc sınıflarında kupalar sahiplerini buldu.

Dereceye giren sporcular ise şöyle:

MX: 1. Şakir Şenkalaycı (SS100), 2. Murat Başterzi (SS100), 3. Celil Adıberi (Kartepe)

MX1: 1. Mustafa Çetin (STR), 2. Mehmet Can Çelik (STR), 3. Mehmet Emin Musaoğlu (İZMOK)

MX2: 1. Ata Yağız Kuzu (STR), 2. Batuhan Demiryol (SS100), 3. Emircan Şenkalaycı (SS100)

MX2 gençler: 1. Efe Kemal Hıd (YMK), 2. Salih Yiğit Teker (STMOK), 3. Aras Efe Yıldırım (EMK)

MX125: 1. Baran Bulut Kocaman (FOSK), 2. Mehmet Yiğit Kara (ENDIST), 3. Mert Akkafa (SS100)

65cc: 1. Berkay Sarıay (Kartepe), 2. Berat Şenkalaycı (SS100), 3. Aslan Osmanpaşaoğlu (ENDIST)

85cc: 1. Efe Okur (SS100), 2. Mehmet Emin Hıd (YMK), 3. Hasan Hüseyin Baş (SS100)

50cc: 1. Yiğit Alp Karabatak (S100), 2. Alparslan Davran (EMK), 3. Alparslan Kelsoy (Kartepe)

50cc mini: 1. Yusuf Ali Kolay (Kartepe), 2. Duru Gören (Ferdi), 3. Melikşah Mete (Ferdi)

E-50: 1. Ömer Kudu (S100), 2. Yusuf Başterzi (S100)

Kadınlar: 1. Selen Tınaz (YMK), 2. Irmak Yıldırım (EMK), 3. Ecem Çelik (YMK)

MX senior: 1. Volkan Özgür (STMOK), 2. Teyyar Gürpınar (EMX06), 3. Cüneyt Öztürk (STR)

Veteran: 1. Hayattin Söyler (EMK), 2. Hüseyin Neziroğlu (Kartepe), 3. Fehmi Teker (Smyrna)

Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Gönen, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası 2. ayağı Gönen'de düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:28 Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL’ye yükseltilecek Bomba iddia: 1.8 milyon emeklinin maaşı 12 bin TL'ye yükseltilecek
13:01 Rusya, Ukrayna’nın birçok şehrini füzelerle vurdu En az 20 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrini füzelerle vurdu! En az 20 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
12:36 Batman’ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı Batman'ın göbeğinde yangın söndürme rezaleti! İtfaiyenin suyu bitince 4 daire cayır cayır yandı
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
13:01 Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı Karısını başka bir adamla yakaladı, telefonunu çıkarıp kayıt düğmesine bastı
12:23 Liverpool radara aldı bile Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor Liverpool radara aldı bile! Barış Alper Yılmaz yuvadan uçuyor
11:49 Ehliyet almak artık daha zor Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak Ehliyet almak artık daha zor! Direksiyon sınavı değişiyor, süre uzayacak
11:43 Şampiyonluğu kafaya koymuş Jose Mourinho’dan taraftarı havalara uçuracak sözler Şampiyonluğu kafaya koymuş! Jose Mourinho'dan taraftarı havalara uçuracak sözler
11:41 Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması Merve Özbey güvenlik gerekçesiyle konsere çıkmadan şehri terk etti! Belediye Başkanı öfke kustu: Akıl tutulması
11:31 Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti Suçüstü yakalanan hırsızların tutuklanmamak için kullandığı yöntem pes dedirtti
11:09 Pınar Altuğ’un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal’ın oğlu Yaman’la görüntülendi Pınar Altuğ'un kızı Su Atacan, Mustafa Sandal'ın oğlu Yaman'la görüntülendi
11:09 Gol atamadan yarı finale çıktılar EURO 2024’e damga vuran istatistik Gol atamadan yarı finale çıktılar! EURO 2024'e damga vuran istatistik
10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 14:08:16. #1.13#
SON DAKİKA: 2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası 2. ayağı Gönen'de düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement