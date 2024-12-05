2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Sezon Finali Kahramanmaraş'ta Düzenlenecek - Son Dakika
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Spor

2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Sezon Finali Kahramanmaraş'ta Düzenlenecek

2024 Türkiye Offroad Şampiyonası Sezon Finali Kahramanmaraş\'ta Düzenlenecek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü iş birliğiyle 6-8 Aralık tarihlerinde Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası sezon finali, 15 farklı şehirden 36 yarışmacıyla heyecan dolu anlara sahne olacak.

05.12.2024 10:23  Güncelleme: 10:25
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle 6-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası sezon finali öncesi gerçekleştirilecek heyecan dolu yarışlara tüm sporseverler davet edildi.

Türkiye'nin en prestijli motor sporları etkinliklerinden biri olan 2024 Türkiye Offroad Şampiyonası sezon finali, 6 - 8 Aralık tarihleri arasında Kahramanmaraş'ın doğal güzellikleriyle ünlü Kapıçam Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenecek bu heyecanlı organizasyon sporseverleri bir araya getirecek. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 15 farklı şehirden 36 yarışmacı, Kapıçam Tabiat Parkı'nın zorlu parkurlarında yeteneklerini sergileyecek. Yarışlar boyunca hem doğanın içindeki eşsiz güzellikler hem de kıyasıya rekabet izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinlik, 6 Aralık Cuma günü saat 15.30'da yapılacak start seremonisiyle başlayacak. Start seremonisi, hem sporcuların hem de seyircilerin etkinlik öncesi enerjisini yükseltmeyi hedefliyor. Yarış heyecanı ise 7 ve 8 Aralık tarihlerinde Kapıçam Tabiat Parkı'nda devam edecek.

Etkinlik öncesinde, Piazza AVM'de düzenlenen basın toplantısında, Kahramanlar Offroad Spor Kulübü Yarışma Direktörü Safa Güzelbulut, organizasyonun detaylarına dair açıklamalarda bulundu.

"2024 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 7. ayağı olan sezon finali kahraman şehrimizde düzenlenecek. Şampiyonaya 15 farklı şehirden 18 araç ve 36 sporcu katılacak. 6 Aralık Cuma günü saat 15.30'da Piazza AVM'nin açık otoparkında gerçekleştirilecek start seremonisi ile yarışlar başlayacak. 7 ve 8 Aralık'ta ise Kapıçam Tabiat Parkı'nda yarışmacılar zirve için mücadele edecek. 8 Aralık Pazar günü saat 18.00'da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek törende de dereceye giren yarışmacılara madalya ve ödülleri takdim edilecek. Türkiye şampiyonu da şehrimizde belli olacak. Tüm sporseverleri Türkiye Offroad Şampiyonası sezon finaline bekliyoruz" cümlelerini kaydetti. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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