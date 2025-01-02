2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var - Son Dakika
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Spor

2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var

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2024 yılında dünyanın en çok seyirci çeken futbol statları sıralamasında zirvenin sahibi River Plate'in maçlarını oynadığı Mâs Monumental oldu. Türkiye'den ise bir tek Galatasaray'ın stadı RAMS Park ilk 50'de yer aldı.

02.01.2025 21:42  Güncelleme: 22:43
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Transfermarkt'ın verilerine göre, 2024 yılında en çok seyirci çeken 50 stadyumu açıkladı. Listede Türkiye'den de tek bir stat yer aldı.

LİSTEDE İLK SIRA RIVER PLATE'İN

2024 yılında dünyanın en çok seyirci çeken futbol statları sıralamasında zirvenin sahibi Güney Amerika'dan çıktı. Geçtiğimiz yılın en dolu stadyumu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan River Plate'in evi Mâs Monumental oldu. River Plate'in iç saha maçlarını oynadığı stadyumda maç başına ortalama 84.025 taraftar yer aldı.

TÜRKİYE'DEN TEK STAT VAR

Listede en üst sıraya yerleşen Avrupa ekibi Alman devi Borussia Dortmund'un evi Signal Iduna Park oldu. 81.365 ortalama yakalayan Dortmund, iç sahada dolu tribünler önünde oynadı. Galatasaray ortalama 42.467 taraftarla sıralamada 49. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılılar, bu listeye giren tek Türk takımı oldu.

İŞTE O LİSTE

2024 yılında en fazla seyirci çeken statlar ve seyirci ortalamaları;

2024\'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye\'den tek stat var

Rams Park Stadyumu, River Plate, Galatasaray, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • Yusuf Şirin:
    Kuşlar her zamanki gibi çıldırmış :) 114 6 Yanıtla
  • Emir null:
    Geç kalınmış bı stad Rams park 2000 yılında devlet eliyle yapılmalıydı. UEFA sıralamasında 1 futbol takımı olmuşsun Türkiye'nin adını duyurmuş Sun Avrupa'yı fethetmissin . "Arsenal i şansla yendi" diyen kuşlar hazmedemeden La Galacticos Real Madrid i yenip dünyada tek olan milenyum kupasını Süper kupayı almışsın ama stadın 2011 yılına sarkmış. 85 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    devletin vatandaşın vergisiyle glatasaraya yaptığı tokiarena hee hemde BEŞİKTAŞ İNÖNÜ STADI VARKEN şaka olmalı bu cidden 3 71 Yanıtla
  • res:
    Bir takım hem diğer takımların kocası hem dünya da sıralamaya giriyor nasıl oluyor ki üstüne birde fbjk ye koyup geçiyor 45 3 Yanıtla
  • İsa Uzer:
    kuşlar kendi aralarında yarışsınlar 34 3 Yanıtla
  • tufan Şenoğlu:
    haaa haaaa rams park dedi ya 3 26 Yanıtla
  • YoH null:
    Ne boş muahbet 3 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    Fenerbahçe yi unutmayın 1 1 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    stad 80 bin kişilik olsun yine 70 bin kişi olur 1 0 Yanıtla
  • Mehmet Korkmaz:
    m.u{e37a3eb VFED..CL. .F....ID 0,112-528,388 #7f0a005a app:id/answerText aid=1073741824} 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2024'ün en çok seyirci çeken stadyumları açıklandı: Listede Türkiye'den tek stat var - Son Dakika
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