 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
2024 Yenişehir Triatlonu 21-22 Nisan'da düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

2024 Yenişehir Triatlonu 21-22 Nisan'da düzenlenecek

Türkiye Triatlon Federasyonu, 2024 Yenişehir Triatlonu'nun 21-22 Nisan tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu. Organizasyon, Gençler Avrupa Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası'nı içerecek.

2024 Yenişehir Triatlonu 21-22 Nisan\'da düzenlenecek
15.12.2023 - 13:23,  Güncelleme: 13:31
Abone Ol

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF), 2024 Yenişehir Triatlonu'nun 21-22 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençler Avrupa Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası'nı içinde barındıran organizasyonun düzenlenmesi için gerçekleşen imza törenine, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TTF Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, TTF Organizasyon Kurulu Üyesi Caner Algün, TTF Mersin İl Temsilcisi Çağatay Çakar ve Mersin Yenişehir Belediye Spor Müdürü İnan Günal'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, Yenişehir'in ideal coğrafi koşulları ve başarılı organizasyonlarıyla son yıllarda fark oluşturduğunu aktararak, "Avrupa Triatlon Birliğinin Yenişehir'e verdiği önemi bir kez daha görmekten mutluluk duyuyoruz. Triatlon ailesi olarak nisan ayında harika bir sezon açılışı yapacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yenişehir, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor 2024 Yenişehir Triatlonu 21-22 Nisan'da düzenlenecek - Son Dakika


14:51
ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:42
Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi Muhammed Yakut ile birlikte tutuklu olan Can Tanrıyar tahliye edildi
14:27
Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23
Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21
General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13
Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05
Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:04
Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı Şanlıurfa'da Yavru Aslan İhbarı

Son Dakika
14:51 ABD'li banka Morgan Stanley, Merkez'den bu ay 250 baz puanlık faiz artışı bekliyor
14:27 Maç sırasında Yusuf Yazıcı'nın evi soyuldu
14:23 Ukrayna'da akılalmaz olay! Toplantıyı basan vekil attığı 3 el bombasıyla odayı havaya uçurdu
14:21 General Motors yeni yılda 1.300 kişiyi işten çıkaracak
14:13 Sinan Ateş'in ablasından zehir zemberek sözler: Yıkılsın stadyumlarınız, kapansın kulüpler
14:05 Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın Avrupa Ligi muhtemel rakipleri belli oldu
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Büyükşehir adaylarını aralık ayı sonuna doğru açıklayacağız
13:32 Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un UEFA gelirleri belli oldu
13:03 İstek şarkı tartışmasında öldürülen kişi için sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
12:54 İsrail polisi, Mescid-i Aksa'da gazeteciyi öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 15:02:54. #1.11#
SON DAKİKA: 2024 Yenişehir Triatlonu 21-22 Nisan'da düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement