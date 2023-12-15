2024 Yenişehir Triatlonu 21-22 Nisan\'da düzenlenecek

Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF), 2024 Yenişehir Triatlonu'nun 21-22 Nisan'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Gençler Avrupa Kupası ve Paratriatlon Dünya Kupası'nı içinde barındıran organizasyonun düzenlenmesi için gerçekleşen imza törenine, Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TTF Organizasyon Kurulu Başkanı Ender Baş, TTF Organizasyon Kurulu Üyesi Caner Algün, TTF Mersin İl Temsilcisi Çağatay Çakar ve Mersin Yenişehir Belediye Spor Müdürü İnan Günal'ın katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTF Başkanı Bayram Yalçınkaya, Yenişehir'in ideal coğrafi koşulları ve başarılı organizasyonlarıyla son yıllarda fark oluşturduğunu aktararak, "Avrupa Triatlon Birliğinin Yenişehir'e verdiği önemi bir kez daha görmekten mutluluk duyuyoruz. Triatlon ailesi olarak nisan ayında harika bir sezon açılışı yapacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.