2025-2026 Yurtlig Basketbol Turnuvası Manavgat'ta Başladı
13.04.2026 19:53
Manavgat’ta düzenlenen turnuvaya 6 takımdan 90 sporcu katıldı. Turnuva 5 gün sürecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel düzenlenen "2025-2026 Yurtlig Akdeniz Grubu Erkekler Basketbol Turnuvası" Manavgat'ta başladı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğindeki turnuvaya Burdur, Isparta, Niğde, Mersin, Osmaniye ve Hatay'dan gelen 6 takım, 90 sporcu katılıyor.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar süren yürüyüşün ardından takımlar, bölge şampiyonluğu ve Türkiye finalleri bileti için Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda parkeye çıktı.

Turnuvanın açılışında konuşan Antalya Yurt Hizmetleri Müdürü Turgut Erşan, GSB yurtlarında kalan bir milyon öğrenciye sadece barınma değil, spor ve kültür aracılığıyla birleştirici bir güç sunduklarını belirtti.

Erşan, "Nisan ve mayıs aylarında 20 farklı branşta süren turnuvalar kapsamında Akdeniz Bölgesi erkekler basketbol maçlarına ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız, dostluğun kazandığı maçlarla Türkiye finaline gidecek takımımızı belirlemek." dedi.

Manavgat Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ise sporcuların sadece müsabakalara katılmayacağını, aynı zamanda ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan kültür gezileri ve söyleşilerle vakit geçireceklerini vurguladı.

Mersin Limonluk Erkek Öğrenci Yurdu adına turnuvaya katılan sporcu Ümit Can Yıldız, "Yurttaki bir afiş sayesinde takıma katıldım ve burada harika dostluklar edindim. Manavgat Şelalesi'ni ve Antalya'yı ilk kez görme fırsatı buldum. Bizleri çok iyi ağırlayan tüm yetkililere teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Beş gün sürecek turnuvada heyecan, 17 Nisan 2026 tarihindeki final müsabakaları ve ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA

Batman’da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı Batman'da Kutlu Doğum Haftası etkinliği yapıldı
Husilerden ABD ve İsrail’e tehdit: İran’a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz Husilerden ABD ve İsrail'e tehdit: İran'a yeniden saldırırsanız artan askeri operasyonlarla karşılık veririz
Diyarbakır’da başsız ceset bulundu Diyarbakır'da başsız ceset bulundu
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den “Dünya Barış Konseyi“ önerisi MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Dünya Barış Konseyi" önerisi
Malatya’da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı Malatya'da maden işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
Trump “Hürmüz’e gemi gönderecekler“ dedi, İngiltere yalanladı Trump "Hürmüz'e gemi gönderecekler" dedi, İngiltere yalanladı

20:03
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama! Aralarında eski hakem Elif Karaarslan da var
19:50
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
Trump: İran hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacak
19:30
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi
19:22
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
19:15
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
18:07
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
Emniyette güçlü değişim kapıda: Kararnameye “NATO Zirvesi” ayarı
