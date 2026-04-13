2025-2026 Yurtlig Basketbol Turnuvası Manavgat’ta Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından geleneksel düzenlenen "2025-2026 Yurtlig Akdeniz Grubu Erkekler Basketbol Turnuvası" Manavgat'ta başladı.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğindeki turnuvaya Burdur, Isparta, Niğde, Mersin, Osmaniye ve Hatay'dan gelen 6 takım, 90 sporcu katılıyor.

Manavgat Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne kadar süren yürüyüşün ardından takımlar, bölge şampiyonluğu ve Türkiye finalleri bileti için Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda parkeye çıktı.

Turnuvanın açılışında konuşan Antalya Yurt Hizmetleri Müdürü Turgut Erşan, GSB yurtlarında kalan bir milyon öğrenciye sadece barınma değil, spor ve kültür aracılığıyla birleştirici bir güç sunduklarını belirtti.

Erşan, "Nisan ve mayıs aylarında 20 farklı branşta süren turnuvalar kapsamında Akdeniz Bölgesi erkekler basketbol maçlarına ev sahipliği yapıyoruz. Amacımız, dostluğun kazandığı maçlarla Türkiye finaline gidecek takımımızı belirlemek." dedi.

Manavgat Gençlik ve Spor Müdürü Süleyman Karakaya ise sporcuların sadece müsabakalara katılmayacağını, aynı zamanda ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerini kapsayan kültür gezileri ve söyleşilerle vakit geçireceklerini vurguladı.

Mersin Limonluk Erkek Öğrenci Yurdu adına turnuvaya katılan sporcu Ümit Can Yıldız, "Yurttaki bir afiş sayesinde takıma katıldım ve burada harika dostluklar edindim. Manavgat Şelalesi'ni ve Antalya'yı ilk kez görme fırsatı buldum. Bizleri çok iyi ağırlayan tüm yetkililere teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Beş gün sürecek turnuvada heyecan, 17 Nisan 2026 tarihindeki final müsabakaları ve ardından düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.