2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 1 Azerbaycan: 0

Spor

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında Erzincan'da karşılaştığı Azerbaycan'ı 1-0 mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla gruptaki ikinci galibiyetini alarak puanını 6'a çıkardı.

Hakemler: Alexandra Collin, Elodie Coppola, Clothilde Brassard

Türkiye: Selda Akgöz, Ümran Özev (Kader Hançer dk. 76), Eda Karataş, Sejde Abrahamsson, Meyrem Çal (Arzu Karabulut dk. 84), Miray Cin (Derya Arhan dk. 76), Ebru Topçu (Birgül Sadıkoğlu dk. 46), Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Busem Şeker, Elif Keskin

Yedekler: Fatma Şahin, Gamze Yaman, Didem Karagenç, Yağmur Uraz, Büşra Kuru, Başak İçinözbebek, Dilara Deli, Kader Hançar, Narin Yakut

Teknik Direktör: Necla Güngör

Azerbaycan: Aitaj Sharifova, Diana Mammadova (Aysun Aliyeva dk. 67), Zhala Mahsimova (Vusala Seyfatdinova dk. 55), Nigar Mirzaliyeva, Ayshan Ahmadova, Esra Manya, Mana Mollayeva, Sevinj Jafarzade, Kristina Bakarandze, Peritan Bozdag (Nazlican Parlak dk. 90), Yeliz Acar

Yedekler: Gunay İsmayilova, Nargiz Aliyeva, Firangiz Teymurova, Nargiz Hajiyeva, Joshguna Aliyeva, Kamilla Mammadova, Fidan Jafarova, Alina Dorofeeva, Milana Rahimova

Teknik Direktör: Siyasat Asgarov

Gol: Ebru Topçu (dk.42) (Türkiye)

Sarı kart: Aysun Aliyeva (Azerbaycan) - ERZİNCAN