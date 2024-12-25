2025 Avrupa Satranç Şampiyonası Romanya'da

2025 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, Romanya'da düzenlenecek.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Satranç Birliğinin (ECU) organize ettiği şampiyona, 14- 27 Mart 2025 tarihlerinde Romanya'nın Eforie-Nord bölgesinde gerçekleştirilecek.
Şampiyonaya katılmak isteyen sporcular, bireysel olarak ECU yönergesine göre başvurularını yapabilecek.
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