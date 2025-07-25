2025 BİGG Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

2025 BİGG Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

25.07.2025 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİGG Spor Ödülleri töreninde ilk 5 firma ödüllerini aldı, bakanlar sporda teknoloji ve milli üretimi vurguladı.

2025 BİGG Spor Ödülleri töreninde ilk 5'e giren firmalar, ödüllerini aldı.

Riva Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, sporun bir endüstri olduğunu vurgulayarak "Bu oyunun kurallarına göre hamle yapmamız gerekiyor. Ölçmediğiniz bir şeyi yönetmeniz mümkün değil. Sporcunun atletik performansını ölçen sistemler var. Türkiye, geçmişte hep yurt dışından spor ekipmanı ithal ediyordu. Bunu aşmak için çabaladık. Artık birçok ürünü daha az maliyetle üretebiliyoruz. Böylece dövizimiz de dışarı gitmiyor. Burada firmaların ortaya koyduğu projeler de daha anlamlı hale geliyor. Artık dışarıya ihracat yapan firmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sağlıklı olması için çabaladıklarını vurgulayan Bakan Bak, "Vatandaşlarımızın, sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemesini istiyoruz. Obezite tehlikesi var. Az hareket eden bir ülke olmaya başladık. Toplumu hareketlendirmemiz lazım. Hareketlenen toplumda sağlık giderleri azalır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile spor endüstrisi alanında yapılan girişimleri destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu yatırımları destekliyor. Türkiye, TEKNOFEST ile milli teknoloji hamlesini çok iyi noktalara taşıdı. Gençlerimiz de bu alana ilgi gösteriyor. Gençlik merkezlerinde TEKNOFEST'e katılmak isteyen çok genç var. Biz, bunun sporda da olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, bu ödül töreninin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Teknolojinin, sporda etkin olmasını istiyoruz. Bu yüzden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte bu süreci ilerletiyoruz. Dışarda stantları gezdik. Bizleri heyecanlandıran işler var. Çok güzel projeler yapıyoruz. Biz, üreten güçlü gençlerin olduğu bir Türkiye istiyoruz. Milli teknoloji hamlesinden dolayı gençlerimiz heyecanlanıyor. Sporcularımızın performansının ölçülmesinde ve sakatlıklarda teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Türkiye Güreş Federasyonun başkanlığını yaptığım dönemde sporcuları sağlık merkezine götürmüştük. Sporcularımızın özelliklerine baktık. Değişik sonuçlar almıştık. Bu değişiklikler ortaya çıktıkça, sporcularımızın performansı arttı. Sonrasında Grekoromen Milli Takımı dünya şampiyonu olmuştu. Serbest stilde de takım olarak dünya ikincisi olmuştuk."

Türkiye'nin spor alanında devrim yaptığını vurgulayan Bakan Bak, "Spor tesisleri için inanılmaz bir yatırım yaptık. Burada da bize iyi yetişmiş sporcular lazım. Bize dünya şampiyonları lazım. İnanıyoruz ki bunu hep beraber başaracağız. Çok iyi çalışacağız ve bu bayrağı göklerde dalgalandıracağız. Yaptığımız işi seveceğiz, teknolojiyi de etkin bir şekilde kullanacağız. Sporda tesisleriyle ve sporcularıyla büyüyen bir Türkiye var. Hep beraber dünyada bu ülkeyi başarılı bir spor ülkesi yapacağız." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise sporun hayatın içinde yoğun bulunduğunu ifade ederek, "Spordaki gelişmeleri yerli ve milli imkanlarla takip etmek çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesiyle birlikte, TEKNOFEST'te herkesin teknoloji ile bir şekilde tanıştığını görüyoruz. Oradaki fikirlerin ürüne dönüşmesi ve kullanılması bu süreci daha güçlü hale getiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, spordaki bu ihtiyaçların yerli ve milli ürünlerle desteklenmesi için yol açtı. Bizlere düşen de daha iyisini üretmek." değerlendirmesinde bulundu.

İlk 5'e giren firmalar, ödüllerini aldı

BİGG Spor Ödülleri'nde ilk 5'e giren firmalar belli oldu.

Yarışmada Catchpad Spor Eğitim ve Eğlence Teknolojileri, KODGEM Teknoloji Sanayi ve Ticaret, Murat Uzdaş Poligon ve Atış Eğitim Sistemleri, Vagustim Sağlık Teknolojileri ile Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri firmaları sıralama olmaksızın ilk 5'e girerek ödüllerini aldı.

Öte yandan Comparisonator Yazılım ve Danışmanlık, Dof Robotik Sanayi, Genoride Elektrikli Araçlar, LNL Elektrik Elektronik Bilişim ve Danışmanlık, Navek Sportif Ürünler ve Danışmanlık ile Vispection Bilgi Teknolojileri de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Teknoloji, Gençlik, Tören, Riva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 2025 BİGG Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi Eski Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup maç biter bitmez telefona sarılarak tepki gösterdi
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal’e katıldı İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi Sümeyye Erdoğan Bayraktar, NEXT Sosyal'e katıldı! İlk hoş geldin mesajı eşinden geldi
Arda Turan: Eğer Beşiktaş’ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız Arda Turan: Eğer Beşiktaş'ı elemek istiyorsak daha iyi olmalıyız
İzmir’de bahçe sulama kavgası çıktı Komşusuna kurşun yağdırdı İzmir'de bahçe sulama kavgası çıktı! Komşusuna kurşun yağdırdı
Ole Gunnar Solskjaer rövanş maçının şifresini açıkladı Ole Gunnar Solskjaer rövanş maçının şifresini açıkladı
Netanyahu’dan, Fransa’nın Filistin’i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt Netanyahu'dan, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararına ilk yanıt
Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik 11 asker esir alındı Suriye Ordusu ile YPG arasında gerginlik! 11 asker esir alındı
Karabük’te çıkan yangınlar 3. gününde 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi Karabük'te çıkan yangınlar 3. gününde! 14 köy tahliye edildi, 5 personel dumandan etkilendi
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama Diyarbakır'da petrol sondaj kuyusunda patlama
Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü Merkez Bankası kredi kartı faizlerini düşürdü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya’da aşka geldi Hande Erçel ve Hakan Sabancı İtalya'da aşka geldi

19:41
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
Bakan Yumaklı: Şehitler verdiğimiz Eskişehir yangınını an itibari ile kontrol altına aldık
19:28
Antalya kabusu yaşıyor Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
Antalya kabusu yaşıyor! Sıcaklık rekoru kırıldı, 6 noktada orman yangını çıktı
18:33
Ayşe Tokyaz’ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4’ü polis 5 kişi tutuklandı
Ayşe Tokyaz'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4'ü polis 5 kişi tutuklandı
17:18
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı
16:27
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
ABD Başkanı Trump: Hamas anlaşmak istemedi, avlanacak
09:56
Altın alacaklar dikkat Gram altında düşüş sürüyor
Altın alacaklar dikkat! Gram altında düşüş sürüyor
09:46
10 orman kahramanı burada şehit oldu İşte iş makinesinin son hali
10 orman kahramanı burada şehit oldu! İşte iş makinesinin son hali
09:35
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
LPG zammı pompaya yansıdı: İşte yeni fiyatlar
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
09:12
Ağaç tepesinden cesur poz Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü
Ağaç tepesinden cesur poz! Fotoğrafa düştüğü not düşündürücü
09:08
Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı
Şehir eşkıyaları, aracın önünü kesip hamile kadına saldırdı
09:04
Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi İş yerine not asıp tatile çıktı
Rekor sıcaklık esnafı isyan ettirdi! İş yerine not asıp tatile çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 20:31:34. #7.11#
SON DAKİKA: 2025 BİGG Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.