2025 BİGG Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

2025 BİGG Spor Ödülleri töreninde ilk 5'e giren firmalar, ödüllerini aldı.

Riva Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan törene Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile İstanbul Valisi Davut Gül katıldı.

Bakan Bak, törende yaptığı konuşmada, sporun bir endüstri olduğunu vurgulayarak "Bu oyunun kurallarına göre hamle yapmamız gerekiyor. Ölçmediğiniz bir şeyi yönetmeniz mümkün değil. Sporcunun atletik performansını ölçen sistemler var. Türkiye, geçmişte hep yurt dışından spor ekipmanı ithal ediyordu. Bunu aşmak için çabaladık. Artık birçok ürünü daha az maliyetle üretebiliyoruz. Böylece dövizimiz de dışarı gitmiyor. Burada firmaların ortaya koyduğu projeler de daha anlamlı hale geliyor. Artık dışarıya ihracat yapan firmalarımız var." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların sağlıklı olması için çabaladıklarını vurgulayan Bakan Bak, "Vatandaşlarımızın, sporu bir yaşam tarzı olarak benimsemesini istiyoruz. Obezite tehlikesi var. Az hareket eden bir ülke olmaya başladık. Toplumu hareketlendirmemiz lazım. Hareketlenen toplumda sağlık giderleri azalır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile spor endüstrisi alanında yapılan girişimleri destekliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu yatırımları destekliyor. Türkiye, TEKNOFEST ile milli teknoloji hamlesini çok iyi noktalara taşıdı. Gençlerimiz de bu alana ilgi gösteriyor. Gençlik merkezlerinde TEKNOFEST'e katılmak isteyen çok genç var. Biz, bunun sporda da olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bakan Bak, bu ödül töreninin çok anlamlı olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Teknolojinin, sporda etkin olmasını istiyoruz. Bu yüzden Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte bu süreci ilerletiyoruz. Dışarda stantları gezdik. Bizleri heyecanlandıran işler var. Çok güzel projeler yapıyoruz. Biz, üreten güçlü gençlerin olduğu bir Türkiye istiyoruz. Milli teknoloji hamlesinden dolayı gençlerimiz heyecanlanıyor. Sporcularımızın performansının ölçülmesinde ve sakatlıklarda teknolojinin etkin bir şekilde kullanılmasını istiyoruz. Türkiye Güreş Federasyonun başkanlığını yaptığım dönemde sporcuları sağlık merkezine götürmüştük. Sporcularımızın özelliklerine baktık. Değişik sonuçlar almıştık. Bu değişiklikler ortaya çıktıkça, sporcularımızın performansı arttı. Sonrasında Grekoromen Milli Takımı dünya şampiyonu olmuştu. Serbest stilde de takım olarak dünya ikincisi olmuştuk."

Türkiye'nin spor alanında devrim yaptığını vurgulayan Bakan Bak, "Spor tesisleri için inanılmaz bir yatırım yaptık. Burada da bize iyi yetişmiş sporcular lazım. Bize dünya şampiyonları lazım. İnanıyoruz ki bunu hep beraber başaracağız. Çok iyi çalışacağız ve bu bayrağı göklerde dalgalandıracağız. Yaptığımız işi seveceğiz, teknolojiyi de etkin bir şekilde kullanacağız. Sporda tesisleriyle ve sporcularıyla büyüyen bir Türkiye var. Hep beraber dünyada bu ülkeyi başarılı bir spor ülkesi yapacağız." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül ise sporun hayatın içinde yoğun bulunduğunu ifade ederek, "Spordaki gelişmeleri yerli ve milli imkanlarla takip etmek çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesiyle birlikte, TEKNOFEST'te herkesin teknoloji ile bir şekilde tanıştığını görüyoruz. Oradaki fikirlerin ürüne dönüşmesi ve kullanılması bu süreci daha güçlü hale getiriyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, spordaki bu ihtiyaçların yerli ve milli ürünlerle desteklenmesi için yol açtı. Bizlere düşen de daha iyisini üretmek." değerlendirmesinde bulundu.

İlk 5'e giren firmalar, ödüllerini aldı

BİGG Spor Ödülleri'nde ilk 5'e giren firmalar belli oldu.

Yarışmada Catchpad Spor Eğitim ve Eğlence Teknolojileri, KODGEM Teknoloji Sanayi ve Ticaret, Murat Uzdaş Poligon ve Atış Eğitim Sistemleri, Vagustim Sağlık Teknolojileri ile Weartechclub Giyilebilir Spor Ürünleri Hizmet ve Teknolojileri firmaları sıralama olmaksızın ilk 5'e girerek ödüllerini aldı.

Öte yandan Comparisonator Yazılım ve Danışmanlık, Dof Robotik Sanayi, Genoride Elektrikli Araçlar, LNL Elektrik Elektronik Bilişim ve Danışmanlık, Navek Sportif Ürünler ve Danışmanlık ile Vispection Bilgi Teknolojileri de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.