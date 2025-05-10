2025 Boks Kupası İçin Polonya'ya Giden Milliler

Polonya'da düzenlenecek 2025 Feliks Stamm Dünya Boks Kupası'nda mücadele edecek milli sporcular, bu ülkeye gitti.

Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Varşova'da yarın başlayacak ve 17 Mayıs'a kadar sürecek organizasyonda Türkiye'yi, 9'u kadın 19 sporcu temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, "Polonya'da düzenlenecek bu organizasyon, dünya sıralamasına puan verecek. Hem kadın hem de erkek boksörlerimizin başarılı sonuçlar alacağına ve önemli puanlar toplayacağına inanıyorum. Teknik heyet ve sporcularımıza başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kupada kadınlarda 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 51 kiloda Ayşen Taşkın, 54 kiloda Nilay Yaren Çam, 57 kiloda Esra Yıldız Kahraman, 60 kiloda Gizem Özer, 65 kiloda Berfin Kabak, 70 kiloda Sema Çalışkan, 80 kiloda Elif Güneri ve +80 kiloda Şeyma Düztaş, erkeklerde de 50 kiloda Metehan Adıgüzel, 55 kiloda Semih Gümüş, 60 kiloda Mehmethan Çınar, 65 kiloda Ahmet Pekel, 70 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Sultan Osmanlı, 80 kiloda Birol Aygün, 85 kiloda Samet Ersoy, 90 kiloda Emrah Yaşar ve +90 kiloda Mücahit İlyas mücadele edecek.