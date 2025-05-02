2025 CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali\'nin basın toplantısı yapıldı

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu 2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin basın toplantısı gerçekleştirildi.

İstanbul'un ev sahipliğinde 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek organizasyonun basın toplantısına; CEV Başkanı Roko Sikiric, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, organizasyonda mücadele edecek takımların başantrenörleri ve kaptanları katıldı. Toplantıda konuşan TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Türkiye Voleybol Federasyonu olarak bu Dörtlü Finali'nin önemini çok iyi biliyoruz ve mümkün olan en iyi organizasyonu sağlamak için çok çalıştık. Bu etkinliğe İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz ve bir Türk takımının katılmasından da aynı derecede gurur duyuyoruz. Umarım katılan tüm takımlar, sporcular, antrenörler ve taraftarlar, bu organizasyonun sonuna kadar keyif alır. Bugün Türk voleybolunun neler yaptığını, nereye geldiğini hep birlikte görüyoruz. Bu sadece kulüp ve milli takımlarımızın elde ettiği başarılarla değil kurumsallık, ekonomi, altyapısıyla, her şeyiyle mükemmel bir ülkeden bahsediyoruz. Umarım bundan önceki organizasyonlarda da ispatladığımız gibi iyi bir ev sahipliği yaparız. Bize bu güzel organizasyonların yapılmasında her daim desteğini veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'a teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de sizleriniz huzurunuzda Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a etmek istiyorum. Bizlere salon ve ev sahipliği konusunda destek verdiği için teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'na teşekkür eden CEV Başkanı Roko Sikiric ise, "Birlikte, bu etkinliğin bugüne kadar düzenlediğimiz en iyi Final Four olmasını ve yeni bir standart oluşturmasını sağlamak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da bizi bu güzel şehirde ağırladığı için teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sezon katılan tüm kulüplere ve takımlarının başarılı olması için ellerinden geleni yapan antrenörlere de teşekkür etmek istiyorum. Hepsinden önemlisi, sporumuzun gerçek yıldızları olan sporcuları onurlandırmak istiyorum. Sizi ve başarılarınızı kutlamak için buradayız. Sizin yerinizde bulunmuş biri olarak, voleybolu yüceltmek için yaptığınız fedakarlıkları anlıyorum" ifadelerini kullandı.

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde V. Bank, A.Carraro Imoco Conegliano, Numia Vero Volley Milano ve Savino Del Bene Scandicci takımları mücadele edecek.

2025 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nin maç programı şu şekilde:

Yarın

16.00 Numia Vero Volley Milano - A.Carraro Imoco Conegliano

19.00 V. Bank - Savino Del Bene Scandicci

4 Mayıs Pazar

16.00 Üçüncülük Maçı

19.00 Final Maçı - İSTANBUL