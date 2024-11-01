2025 Challenge Gallipoli Yarışları Kayıtları Açıldı

Spor

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda düzenlenecek "2025 Challenge Gallipoli" yarışlarının kayıtları başladı.

Türkiye Triatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi triatletlerinin de katılacağı "2025 Challenge Gallipoli" 4 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Yarışmaya katılacak sporcular ocak ayı sonuna kadar sürecek erken kayıt avantajından yararlanabilecek.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Challenge Family işbirliğiyle 2 Haziran'da düzenlenen "2024 Challenge Gallipoli"de sporcular, Saros'ta 1,9 kilometrelik yüzme, 90 kilometre bisiklet, 21 kilometre koşu parkurlarını tamamlamak için kıyasıya mücadele etmişti.